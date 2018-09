Presidente aclara que tarifas de electricidad no subirán en Bolivia

Minero, BOLIVIA,(ABI).- El presidente Evo Morales aclaró el sábado que las tarifas de energía eléctrica no subirán en el país, ante versiones periodísticas que insinuaron esa posibilidad después que el jefe de Estado advirtió a la población sobre los perjuicios que podría generar una "exagerada" subvención del servicio.



"Como siempre algunos tratan de interpretar, tergiversar. Repito nuevamente no va a subir las tarifas de energía eléctrica para el pueblo boliviano", dijo en un acto público en el departamento de Santa Cruz, donde promulgó la Ley de Aditivos de Origen Vegetal que dará paso a la comercialización de etanol.



Morales sostuvo que la "exagerada subvención" hace daño a la economía nacional, pero aclaró que energía eléctrica "sobra" en Bolivia como resultado de la nacionalización del sector y las millonarias inversiones realizadas en los últimos años.



Actualmente la oferta de electricidad bordea los 2.100 megavatios (MW) y el consumo interno ronda los 1.500 MW, pero "es nuestra obligación, como Gobierno, orientar a los hermanos y hermanas para que no haya exagerada subvención, agregó.



Morales además mencionó que "en Argentina, en dos años, subió las tarifas de consumo de energía eléctrica en 1.490 por ciento; aquí en Bolivia, en ocho o nueve años, 3 por ciento, todo por cuidar la economía" de la población.