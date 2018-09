Oriente Petrolero espera a San José con el objetivo de no perder pisada de los punteros

15/09/2018 - 20:25:15

Santa Cruz,(ABI).- Oriente Petrolero espera a San José con el objetivo de no perder pisada de los punteros, Royal Pari y The Strongest, el choque se jugará el domingo, desde las 19h30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz, por la décima jornada del torneo Clausura 2018.



Los "Refineros" se encuentran en el tercer lugar de la tabla comparativa, con 17 puntos, cinco menos que los líderes, por lo que una victoria, aseguraría su permanencia en ese lugar, además de acortar distancia en caso de algún tropiezo de los mencionados.



Por su parte, el plantel "Santo" llegará al lance luego de cosechar dos goleadas importantes en el torneo, primero de 0-5 a Real Potosí en la Villa Imperial y de 6-0 a Sport Boys, en Oruro, que lo catapultaron al sexto lugar del torneo, con 15 puntos.