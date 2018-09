Bolivia ingresa a la era de los biocombustibles



15/09/2018 - 15:46:33

Mineros, (ABI).- El presidente Evo Morales promulgó el sábado la Ley de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal 1098 en la planta de la Unión de Agroindustrial de Cañeros (Unagro), ubicada en la población de Mineros, al norte de Santa Cruz, en medio de un ambiente festivo en un día considerado como histórico para la agroindustria del país.



Esa norma marca oficialmente el ingreso de Bolivia a la producción de los biocombustibles, con el etanol conseguido a partir de la producción de la caña de azúcar y con el biodiesel, a partir de la producción de la soya y otras oleaginosas.



"Quiero que el pueblo boliviano sepa, etanol no solamente es para cañeros, no solamente es para azucareros (...), etanol es para todos, todos ganamos: Estado, sector agropecuario, sector agroindustrial y así construimos la nueva Bolivia con crecimiento económico", destacó el mandatario en su discurso.



Con ese acto también se inauguró la planta deshidratadora de Unagro y la generación de energía eléctrica a partir del uso del bagazo y acompañaron al jefe de Estado el vicepresidente Álvaro García Linera, ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ministros y los empresarios de los ingenios azucareros Unagro, Guabirá, Aguaí y Bélgica.



"Yo siento que esta ley es un nuevo impulso para seguir mejorando y creciendo desde Santa Cruz hacia nuestra querida Bolivia (...), no solamente es para esta generación sino para futuras generaciones", señaló.



Morales destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno, YPFB y el sector privado durante 13 meses para la construcción del marco normativo que establece el uso de aditivos vegetales siempre y cuando se garantice la seguridad alimentaria de la población.



También resaltó que el hecho de que varias factorías ya hayan realizado inversiones millonarias para la producción del biocombustible, sin que haya todavía un marco normativo, demuestra la confianza que tuvo el sector privado en el Estado.



"Este debate permanente de la alianza pública y privada debemos ir avanzando a otros rubros, para el bien de nuestra economía nacional, ahora es tiempo de trabajar de la misma forma por el biodiesel", anunció el mandatario.



Morales agregó que la reglamentación de la nueva norma será plasmada en un tiempo breve y anunció para el miércoles de la próxima semana la emisión de la autorización de "la mezcla del 12 por ciento del alcohol con combustible", que se traducirá en la producción del combustible Súper Bio Etanol 92, que estará disponible en los surtidores desde octubre.



El mandatario destacó que hasta el 2025, con la producción del etanol, se reducirá la subvención de la gasolina con un ahorro de 20 millones de dólares por año, lo que sumará más de 130 millones de dólares hasta 2025.



Gracias a ese proyecto público-privado, el crecimiento del Producto Interno Bruto será del 0,9% y para el sector agropecuario el 4,4% por año, puntualizó.