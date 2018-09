Almagro afirma que no se debe descartar una intervención militar contra Venezuela ZONA MULTIMEDIA

15/09/2018 - 11:41:20

RT.- Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó durante su actual visita a Colombia que se deben considerar incluso las alternativas militares para despojar a Nicolás Maduro y su Gobierno de las riendas de Venezuela.



"En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción", aseveró Almagro en una rueda de prensa en la localidad de Cúcuta, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela, según recoge NTN24.



Al pronunciarse desde el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, el secretario general añadió que la situación que vive el pueblo venezolano es resultado de las políticas del mandatario de la nación caribeña, y "hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción".



Bogotá ha solicitado fondos que le permitan atender la supuesta "crisis humanitaria" de migrantes venezolanos que cruzan a territorio neogranadino, lo que Maduro calificó de "campaña mediática" emprendida por "factores injerencistas" que pretenden justificar una acción armada en contra de Venezuela bajo el pretexto de la movilidad humana.



Previamente, Caracas denunció "planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares" contra Venezuela por parte del Gobierno de EE.UU., subrayando que los mismos medios norteamericanos señalan a la Administración de Donald Trump de estar involucrada en un plan para perpetrar un golpe de Estado contra Maduro.