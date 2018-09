Seleccionados del 94 dicen que se sienten millonarios



15/09/2018 - 10:00:55

Página Siete.- Los jugadores que lograron la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994 quieren revivir lo que pasó en 1993, cuando se logró el pase a la cita ecuménica. Sentir una vez más el cariño que les brindo la gente del país por ese logro, algo que les hizo “millonarios”.



Para ello programaron dos partidos de exhibición, el primero ante un combinado paraguayo esta noche en Santa Cruz (19:30) y luego contra un equipo de exjugadores en La Paz, el martes a las 19:30.



“Somos millonarios porque nos ganamos el cariño de la gente y hoy me siento más gracias a ustedes”, dijo ayer el excapitán del equipo nacional Carlos Borja en la rueda de prensa que sirvió para anunciar los encuentros amistosos por los 25 años de la clasificación.



Contó que por alcanzar el objetivo no ganaron plata “como dicen. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) nos pagó 8.000 dólares (a cada uno) por la clasificación y el Gobierno un monto similar”.



Contó algunas de las experiencias que vivieron durante el tiempo de preparación, como el compartir una habitación con otros tres compañeros durante la concentración y las anécdotas que vivieron en España, donde se entrenaron en un Centro de Alto Rendimiento en Barcelona.



“Teníamos un viático de 20 dólares diarios. Cuando íbamos a la ciudad lo hacíamos en tren porque el taxi era caro. A las 10:30 salía el último y teníamos que correr a la estación para alcanzarlo”, aseveró.



Acotó que el logro de 1993 no sólo es de ellos, sino de toda la gente que vivió las clasificatorias, como los periodistas que acompañaron el proceso.



“Se trata de un hecho histórico pensamos que sería el punto de inflexión para el renacimiento del fútbol boliviano, pero nos equivocamos”, acotó.



Añadió que en ese tiempo todos se despojaron de su ideología pensaron en el bien común del país en cuanto al deporte, “nos sentimos bolivianos y a partir de ese momento comenzó una aventura que lleva 25 años de historia”.



Mientras tanto, Miguel Ángel Rimba recordó la unidad de los futbolistas en esa época e indicó que siempre estaban con una sonrisa en el rostro.



Se mostró optimista por la fiesta que tendrán hoy en Santa Cruz y el martes en La Paz, “cada que nos unimos logramos lo que nos proponemos y estamos seguros de que vamos a llenar el estadio”.