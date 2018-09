Diego Rodríguez, la sorpresa en el equipo de Platiní Sánchez



15/09/2018 - 09:59:50

Diez.- En la altura hay que tener y cuidar la posesión de la pelota, por eso, para visitar este sábado (19:00) a Nacional Potosí, el DT de Blooming, Erwin Sánchez, apostará por un medio campo con cinco jugadores de buen pie, entre los que sorprende la presencia de Diego Rodríguez, que debutará en este Clausura, luego de nueve fechas.



Pasaron nueve jornadas para que Rodríguez tenga la chance de jugar en este torneo, por lo que no es una misión fácil la que tendrá el exvolante de Oriente, Petrolero y Destroyers, que viene sin continuidad, aunque con las ganas de responder la confianza del entrenador, que espera ganar en la tenencia del balón en la Villa Imperial.



La última vez que Diego jugó con la celeste fue frente a Wilstermann, el 13 de mayo de este año, por los cuartos de final del torneo Apertura. En esa ocasión fue titular, pero salió reemplazado a los 53 minutos por Fernando Saldías. De ahí en más quedó relegado, por lo que su presencia en el onceno es una sorpresa.



¿Qué puede aportar Rodríguez? Es un volante diestro, con buena técnica y gambeta, por lo que será clave para cuidar el balón y darle buen destino. El problema de Diego es que aporta poco en la recuperación y no es continuo en sus apariciones, lo que hace que por momentos se pierda del juego.



La idea que tiene el DT ‘Platiní’ Sánchez para visitar a Nacional es llenar el medio, por eso el entrenador ensayó un onceno con cinco volantes: Junior Sánchez, Paúl Arano, José Vargas, Joselito Vaca y Rodríguez. Los tres primeros tendrán una función mixta, mientras que los otros dos deben trabajar para crear juego, ya que el único delantero será Gustavo Britos.



La única baja en la mitad de la cancha es la de Christian Latorre, que no estará porque acumuló cinco tarjetas amarillas.



Otra variante en la defensa



La última línea mantendrá la base, aunque sin el central Cristian Coimbra, que (igual que Latorre) está suspendido porque sumó su quinta amarilla. En su puesto jugará Juan Pablo Rioja, que acompañará a Paulo de Miranda.



El arquero titular seguirá siendo Rubén Cordano, a pesar de que Hugo Suárez ya está recuperado de una lesión en el pie derecho que sufrió frente a Bolívar en La Paz, por la séptima fecha.



Será el tercer encuentro consecutivo de Cordano en este Clausura, ya que también estuvo desde el inicio frente a Aurora y ante Universitario, en las dos últimas jornadas. El DT lo seguirá respaldando.