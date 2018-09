Bolívar busca su cuarta victoria consecutiva



15/09/2018 - 09:58:51

El Diario.- El equipo de Bolívar buscará hoy (16:00) una nueva victoria en el torneo Clausura 2018 frente a Destroyers, en el estadio Hernando Siles, y con ello continuar presionando a los punteros de la competencia doméstica, Royal Pari y The Strongest.



La Academia llega al lance luego del receso de dos semanas por la presencia de la Selección boliviana en Arabia Saudita, con la mentalidad de sumar las tres unidades y así alcanzar su cuarta victoria consecutiva tras los triunfos ante Blooming, The Strongest y Wilstermann, que le han valido nueve puntos y con eso ubicarse en el cuarto puesto en la tabla de posiciones, con 16 enteros.



Durante el receso, los celestes tuvieron que lamentar la baja de Leonel Morales, quien sufrió la rotura de la tibia y peroné durante un amistoso ante el Tigre, en Villa Tunari, Cochabamba. La ausencia del volante es sentida porque prácticamente se perderá el resto del certamen.



El director técnico de Bolívar, Alfredo Arias, anunció que Pablo Pedraza estará entre los titulares para hoy. Irá como volante por izquierda.



El entrenador también contará con Erwin Saavedra y Leonel Justiniano, que fueron parte del seleccionado boliviano que logró un empate (2-2) ante su par de Arabia el 10 de septiembre, en la fecha FIFA.



Por el lado de Destroyers, el técnico Cleibson Ferreira no podrá contar con equipo completo debido a la expulsión de Carlos Duarte. La Máquina Vieja perdió (0-1) en la fecha nueve frente a Oriente Petrolero, por lo que está entre los últimos en la tabla de posiciones con solo nueve puntos, por lo que necesita sorprender a Bolívar.