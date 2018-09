Sport Boys remonta y en la expiración del encuentro consigue empatar 2-2 con el Tigre



15/09/2018 - 09:41:41

La Razón.- Sport Boys consiguió empatar en la última jugada del partido a The Strongest, en el choque que terminó igualado a dos goles en el estadio Samuel Vaca Jiménez de la localidad de Warnes.



El Tigre comenzó ganando dos a cero con goles de Rodrigo Vargas (m.17) y Walter Veizaga (m.65).



Los locales no bajaron los brazos y consiguieron primero el descuento por intermedio de Edivaldo Rojas (m.89) y en la última jugada del encuentro, el gol del empate, que lo hizo Carmelo Algarañaz (m.94).



Con el empate, The Strongest suma 22 puntos en el torneo, igualando momentáneamente en la punta con Royal Pari, que recién jugará su fecha el sábado frente a Real Potosí.



Alineaciones:



Sport Boys: Saidt Mustafa; Jordy Candía, Maximiliano Pereira, Oscar Ribera, Julio Pérez; Franz Gonzáles, Luciano Ursino, Gabriel Soliz (Edivaldo Rojas, m.67), Hugo Rojas; Martín Prost, Yoni Angulo (Diego Medinacelly).



The Strongest: Daniel Vaca; Maximiliano Ortíz, Luis Martelli, Yhon Villegas, Agustín Jara; Marvin Bejarano, Daniel Camacho (Walter Veizaga), Ramiro Vaca, Rodrigo Vargas (Henry Vaca, m.68), Edis Ibargüen (Moisés Calero, m.85); Cristian Novoa.