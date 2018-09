Sucre: La U funciona tres días a la semana, en promedio



Correo del Sur.- En la Universidad San Francisco Xavier, la actividad académica se desarrolla en un promedio de tres días por semana hábil. Los paros tanto del sector docente como estudiantil en torno a pagos de salarios y becas cierran constantemente la casa superior de estudios. El conflicto llegó a su pico más alto esta semana, en la que no hubo clases por los mismos conflictos.



En esta segunda parte de la gestión, tras el receso académico y cuando recrudeció la crisis económica, transcurrieron siete semanas, sólo en dos no hubo suspensiones de ningún tipo; mientras que en las restantes, contando además con los feriados y celebraciones como la de la autonomía universitaria, se trabajaron entre tres y cuatro días.



Es decir, de los 35 días hábiles en San Francisco Xavier –sin contar la media jornada de cada sábado– sólo se trabajaron 24, un 68.5%, aunque este porcentaje no toma en cuenta las disposiciones de cada unidad académica por actividades particulares, según un recuento de este diario.



Este promedio se redujo notablemente por los cinco días de suspensión que se cumplieron ayer en la Universidad que, luego del paro en defensa del campo gasífero Incahuasi en mayo, cuando no hubo clases por tres semanas, volvió a cerrar sus puertas por más de cuatro jornadas.



Precisamente, a raíz del conflicto de Incahuasi, la Universidad ajustó su calendario académico retrasando por dos semanas el receso de medio año y asegurando que no habrá más cambios.



“Lamentablemente lo que no hay en la universidad no hay una continuidad académica y administrativa (…) Si a esto además le sumamos que está entrando en un proceso de inestabilidad, producto de su carencia de sus recursos económicos, tendríamos una sumatoria de suspensiones bastante preocupante”, opinó el analista e investigador Franz Flores, que ideó el “suspensiómetro” para medir la cantidad de días no trabajados en la Universidad.



A partir de ahora, aún con estudiantes y docentes a la espera de que la Universidad salde sus cuentas, quedarán exactamente tres meses para el final de la gestión, pese a que en el calendario el último día de clases regulares está fijado para el 3 de noviembre; es decir, después de esta fecha quedará tiempo sólo para exámenes finales y de segunda instancia.







Federación de Docentes podría suspender el paro este lunes



Se abre una vía de salida al paro en la Universidad San Francisco Xavier. El presidente de la Federación Universitaria de Docentes, Benigno Rojas, informó que el lunes podrían levantar las medidas de presión si es que hasta hoy reciben los salarios de agosto con la reposición del 5%.



El representante del estamento docente señaló que ayer recibieron la información de que el cheque se encuentra listo para ser transferido al banco y para que se depositen los montos adeudados. Esto podría ocurrir hoy, si es que la Universidad logra por excepción, realizar este trámite en la entidad bancaria a cargo de la cancelación de los sueldos a docentes.



“Van a intentar mañana (por hoy) que el banco acepte cheques de otro lado porque sólo aceptan en las mañanas y días ordinarios, entonces las autoridades están tramitando de que esto se acepte y se logre pagar los sueldos”, comentó Rojas.



Si hoy se efectúa el depósito, el presidente de la FUD adelantó que la amenaza de tomar el edificio central de la Universidad, este lunes, quedaría suspendida y se convocaría a una asamblea de docentes ese mismo día para levantar la protesta.



"Seguimos en espera porque ya no creemos en las autoridades lamentablemente", comentó.



Entretanto, el sector estudiantil dispuso el jueves un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando también podrían adoptar nuevas medidas en caso de que no se cumpla el pago de las becas. El rector de la Universidad, Eduardo Rivero, aseguró el jueves que las becas ya se cancelaron hasta julio en un 90%.