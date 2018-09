Mataron a golpes a mototaxista: Viaje a la muerte



15/09/2018 - 09:35:11

El Día.- Aquel día, los miembros de la organización dedicada al robo de motocicletas en San Julián se encontraban urgidos por conseguir dinero para solventar sus vicios. El líder, un adolescente de apenas 15 años, convocó a todos a reunirse atrás del colegio José David Berríos donde el ambiente fue propicio para consumir bebidas alcohólicas y fumar marihuana. Al principio, todo fue risas y burlas entre ellos hasta que llegó el momento de planificar la muerte de un mototaxista al azar. El plan era despojarlo a como dé lugar de su motocicleta. Una muchacha de nombre Carla, integrante activa del grupo, se ofreció como voluntaria para captar la atención del mototaxista haciendo creer que se trataba de una pasajera y que requería sus servicios.



Rumbo a la muerte. Una vez que la joven se montó en la moto de José Luis A. R. (21) le solicitó que la llevara hasta la zona de circunvalación. La víctima sin sospechar que estaba siendo escoltado por otras dos motos a una distancia prudente encaminó hacia su destino. En cercanía al lugar, aparecieron de improviso el resto de los adolescentes y lo rodearon. Rivaldo y Miguel Ángel arremeten a puños contra el mototaxista.



Uno lo golpeó en la cabeza con una piedra hasta hacerlo perder el conocimiento. El segundo, tomó un letrero de un lote en venta y lo remató en el suelo hasta dejarlo sin vida. Consecuentemente, para verificar su cometido, le toman el pulso y al cerciorarse que no respiraba se subieron a su moto y lo dejaron abandonado. La motocicleta robada fue ocultada en el domicilio de un participe y testigo del crimen donde al siguiente día le colocaron adhesivos para despistar a la policía y la comercializaron en otra provincia.



Festejaron su cometido. En ese lapso, los detenidos indicaron que consumada la muerte se fueron a seguir bebiendo sin el más mínimo remordimiento. El 18 de agosto, transeúntes del lugar alertaron a la policía sobre la existencia del cadáver de José Luis, que estaba siendo buscado desesperadamente por su familia.



Investigadores de escena del crimen no encontraron ese momento una pista que condujera a los asesinos.



Esta situación generó malestar y presión de pobladores y mototaxistas que pusieron plazo al trabajo policial y pidieron la cabeza del Comandante de San Julián. Hasta que finalmente la semana pasada, Miguel Ángel, uno de los partícipes activos en la muerte del mototaxista, cayó de casualidad por el robo de otra motocicleta.



Delató a todos. A la entrevista preliminar, este confesó abiertamente haber planificado junto a los miembros de su pandilla la muerte del mototaxista. El sospechoso identificó uno a uno a quienes participaron en dar muerte a José Luis. Un paso en falso de uno de sus miembros, a quien para entrar a la pandilla le encomendaron la misión de robar una moto, permitió el esclarecimiento del crimen de joven de 21 años. Los involucrados Miguel, Oliver, Alfredo, Carla, Nayeli, Luis y Rovaldo, hoy guardan detención preventiva en el penal de Palmasola y el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) por robo agravado, asesinato y asociación delictuosa. La moto de la víctima no pudo ser recuperada.