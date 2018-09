Juicio será en octubre: Piden cárcel para dueños de Pantuque



15/09/2018 - 09:34:54

El Diario.- La defensa de los familiares del niño que fue mordido por el perro Pantuque, Juan Carlos Escalante, informó ayer que pedirán cuatro años de cárcel para los dueños del can, por los delitos de lesiones graves y gravísimas provocadas por animal, además de amenazas.



Escalante anunció que en la primera quincena de octubre próximo realizarán el juicio oral que se llevará a cabo en el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz.



En agosto de 2017, llamó la atención de la sociedad el caso de “Pantuque” un perro de raza shar pei, que estuvo retenido por haber causado lesiones “graves” a un niño y su madre.



Pantuque había mordido a un niño de 11 años reaccionando ante una supuesta agresión y después hizo lo mismo con la madre del menor que salió en su defensa.



El padre del menor, Ramiro Calderón, decía que el niño fue mordido en varias zonas de su cuerpo y que la herida más grave fue en uno de los brazos, que recibió 23 puntos de sutura.



El can estuvo en un refugio de animales dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en completo aislamiento hasta que fue sacrificado tras haber sido sometido a una eutanasia humanitaria e indolora debido a un tumor maligno alojado en su fosa nasal derecha que deterioró su salud de forma irreversible.



DUEÑOS IRRESPONSABLES



La presidenta de la Animales SOS, Susana Carpio, afirmó que la mayoría de los dueños de perros son irresponsables con sus mascotas.



“Hay muchos dueños irresponsables que mantienen a sus perros en la calle, el perro les sale gratis porque come en los basurales, hace pis y caca en las calles, cuida la casa del dueño desde la puerta de calle. Es una actitud muy irresponsable de muchos vecinos”, dijo.



Aseveró que su entidad atiende a diario unos cinco perros atropellados, lo cual evidencia la falta de cuidado de sus dueños.



En criterio de Carpio normativas estrictas por parte de las Alcaldías podrían eliminar, en un sentido figurado, a los malos propietarios de mascotas.



“Que primero los obliguen a registrar a sus perros con chip. El chip cuesta 10 Bs. por si acaso, el registro debería ser gratuito”, dijo.



Sugirió que a las personas que no registren a sus mascotas se les debería imponer una multa de 200 Bs.



Carpio propuso también que las autoridades municipales establezcan una multa a los propietarios que abandonen a sus perros. “Cuando tiro a mi perro a la calle lo estoy abandonando y eso debería tener una sanción, la multa tendría que ser de 2.000 Bs.”, señaló.