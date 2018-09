Cochabamba: Modificaron fondos para cámaras con dos decretos ediles



15/09/2018 - 09:33:53

Los Tiempos.- Dos decretos ediles de 2016 permitieron la modificación presupuestaria de 65,6 millones de bolivianos para pagar a Huawei Bolivia por la adquisición de equipamiento, software y torres del programa “Ciudad Segura”.



Los decretos 103/2016 y 76/2016, firmados por el alcalde titular José María Leyes y el exsecretario financiero Diego Moreno, autorizaron la modificación de partidas de gastos devengados, amortización de deuda pública y pago de beneficios, entre otras.



Solamente en la partida del pago de beneficios sociales se redujo 1,6 millones de bolivianos, mientras que en la deuda pública se sacaron 9 millones de bolivianos.



El viceministro Diego Jiménez manifestó que la partida de salarios “no puede ser transferida bajo ninguna circunstancia”.



El proyecto fue adjudicado por 69,7 millones de bolivianos. Justamente los restantes 3,8 millones corresponden al importe no devengado que el municipio no presupuestó para este proyecto.



En cambio, la adquisición de torres de Hansa sí fue inscrita al Programa Anual de Contrataciones (PAC) y en la información de la Alcaldía no figuran importes no devengados para este proyecto.



Solamente en esa gestión, la Alcaldía realizó 2.120 modificaciones al plan de compras, a partir de los 20 mil bolivianos.







DENUNCIARON A LA ALCALDÍA DE TARIJA



En julio de 2017, una de las empresas del concurso por el proyecto “Ciudad Inteligente” de Tarija denunció a la Alcaldía por direccionar la compra a Huawei y Datec.



La adjudicación era de 90 millones y se la otorgó a Datec, que es “socia de Huawei”, asegura la denuncia.