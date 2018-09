SOL.bo descarta alianza con el MAS para comicios 2019



15/09/2018 - 09:20:48

Página Siete.- En un ambiente electoralizado por las primarias, Soberanía y Libertad (SOL.bo) anunció ayer que buscará alianzas con agrupaciones y colectivos ciudadanos, pero descartó cualquier acercamiento político con el MAS para las elecciones generales de 2019.



La determinación fue resultado de un encuentro nacional de la agrupación que tiene el objetivo de ser un partido político de alcance nacional



También decidió que su líder Luis Revilla tiene perfil presidencial, porque representa la renovación política y porque hizo una buena gestión municipal.



¿Revilla presidenciable? El coordinador político de SOL.bo en Chuquisaca, Isaac Tejerina, afirma que “definitivamente que sí” por la gestión municipal, la renovación y la “esperanza que representa para los jóvenes, para los profesionales o no profesionales, estudiantes, campesinos, indígenas de este país”.



“Queremos ratificar que no existe un acercamiento, ni la mínima posibilidad de poder hacer una alianza con el MAS”, sostuvo consultado sobre alianzas con miras a las elecciones de 2019.





Revilla se inició en la vida política a mediados de la década de los años 90. Desde muy joven se ligó al Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan del Granado, fue concejal municipal de La Paz en 1999 por esta sigla y desde entonces continúa en el ámbito municipal.



Después de que el MSM perdió su sigla, cuando ya era alcalde y para volver a postular a la Alcaldía en 2015 creó su propia agrupación política: SOL.bo. Anunció que no se repostulará a la Alcaldía de La Paz, aunque tiene la expectativa de proyectar a su organización en los comicios nacionales.



En ese marco, los coordinadores políticos de todas las regiones del país se reunieron ayer en La Paz, para definir la ruta que asumirá SOL.bo en la perspectiva de consolidar alianzas y acuerdos basados en los programas de gobierno. Tejerina manifestó que esa agrupación evaluará las futuras alianzas a base de afinidades programáticas; por lo tanto, “escogerán” con qué partidos y organizaciones políticas conviene realizar acuerdos de cara a las elecciones primarias.