Oposición cree que Hermosa quiere ser gobernador



15/09/2018 - 09:19:37

El Deber.- El presidente Evo Morales entregó ayer la Unidad Educativa Los K’jarkas en el municipio de Capinota (Cochabamba), mientras que el líder de ese grupo folclórico, Gonzalo Hermosa, pidió a la población que apoye con su voto al líder del MAS y no a la oposición.



Las reacciones no se dejaron esperar. La diputada opositora Jimena Costa afirmó que la actitud de Hermosa solo se puede explicar porque está “buscando la Gobernación de Cochabamba a costa de ser un ‘amarrawatos’ y ‘llunku’ con el presidente”.



Pero la diputada del MAS Valeria Silva cree que no se debe juzgar a un artista por sus manifestaciones políticas (aunque tenga contratos con el Estado).



“No se equivoquen, no tienen que apoyar a los partidos de la derecha, absolutamente todos vamos a votar para respaldar a nuestro hermano Evo porque así vamos a progresar mis hermanos, solo así”, dijo Hermosa. No es la primera vez que él se acerca a la política. En otro momento se mostró cerca de Gonzalo Sánchez de Lozada.