Demanda Marítima: Definirán situación de vocero Carlos Mesa después del fallo



15/09/2018 - 09:18:39

El Diario.- Después que se conozca el fallo de La Haya sobre la Demanda Marítima, el Gobierno boliviano definirá la situación del expresidente y actual vocero de la causa, Carlos Mesa, informó ayer el canciller Diego Pary.



“No específicamente el tema de Carlos Mesa sino todo el equipo que vaya a trabajar (en la etapa) post Haya se definirá en su momento cuando se escuche el fallo correspondiente”, informó el representante de la Diplomacia boliviana en conferencia de prensa.



Otras autoridades que no tienen relación con el tema de política exterior boliviana informaron días atrás que el Gobierno ya definió el equipo de autoridades que se trasladarán hasta la ciudad de La Haya, Holanda, para presenciar la lectura del fallo sobre la demanda Marítima.



El presidente de este tribunal internacional, el juez somalí, Abdulqawi Ahmed Yusuf, será el encargado de leer el fallo del caso “Obligación de negociar acceso al Océano Pacífico de Bolivia vs. Chile”, el 1 de octubre a las 09:00, hora boliviana.



“Aún no se ha definido el equipo que se va a trasladar a La Haya y tampoco tenemos una definición de personas en específico que vayan a dar seguimiento en la etapa post Haya”, recalcó la autoridad.



Consultado si el Gobierno definirá si Mesa continúa o no como Vocero tomando en cuenta su posición en la política interna de Bolivia, Pary, recalcó que en el tema de la Demanda Marítima no se toman en cuenta esos aspectos porque es un tema de Estado.



“No hay criterio político en el tema de La Haya. El presidente Morales desde el momento en que puso la idea de presentar la Demanda Marítima ante La Haya, claramente definió que el tema marítimo es un tema de Estado y siempre se va a manejar en ese sentido el tema marítimo”, aseguró Pary.