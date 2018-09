Evo: El campesino también puede tener un edificio de lujo



15/09/2018 - 09:17:43

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales justificó ayer el uso de la sede de Unasur, en el municipio de San Benito, para actividades de organizaciones sociales. “También nosotros tenemos derecho a estar en esta clase de edificios de lujo. Antes solamente era para pequeños grupos, ahora el movimiento campesino originario, todos estarán en esta casa de un lujo envidiable para otros países”, dijo ayer en la entrega de proyectos “Mi riego” y “Mi agua”, el primer evento que se realizó después de su inauguración.



Morales respondió así a las críticas que surgieron después de que el miércoles oficializará que la sede de tres bloqueos que costó 62,2 millones de dólares, sea destinada para eventos sociales como matrimonio y promociones, o para encuentros de organizaciones sociales.



“Ustedes saben cómo hacíamos nuestros congresos: en patios, ya después en coliseos; ahora ya no necesitamos coliseos ni estadios, sino acá (realizaremos) nuestros congresos de movimientos campesinos, nuestros sectores sociales cómodamente sentados. Hay salas para trabajar en comisiones de trabajo y no (como) antes, pelándose en pequeñas aulas (de) escuelas. Eso ha terminado”, dijo ante la presencia de alcaldes de municipios de Cochabamba.



“En un día histórico por las celebraciones del aniversario de #Cochabamba, inauguramos la sede del Parlamento Unasur en San Benito, Punata. Un edificio de plenarias con cinco bloques y un centro de convenciones. Parlamento Sudamericano es centro de integración y símbolo de liberación” (Sic), escribió el presidente Evo Morales en el día de la inauguración.



Sin embargo, surgieron las dudas de su uso cuando en abril, los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú resolvieron no participar en el organismo por tiempo indefinido hasta que “no se produzca una normalización” en la entidad. Esa decisión se dio cuando Bolivia asumió la presidencia pro témpore del bloque internacional.



En agosto, Colombia confirmó o que realiza acciones diplomáticas para su salida del bloque suramericano.







DATOS



La obra tuvo un costo de 62,2 millones de dólares. El Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Obras Públicas da cuenta de que la obra costó 433.258.229,38 bolivianos (62,2 millones de dólares).



Sede cuenta con tres componentes. El proyecto tiene tres “componentes”: 1) el edificio de plenarias; 2) el centro de convenciones, y 3) el proyecto urbano, que consta de una red de 8,4 kilómetros de pavimento.







BOLIVIA HACE ESFUERZOS PARA EL DIÁLOGO CON PAÍSES



El canciller Diego Pary afirmó que, a la fecha, ninguno de los 12 países que forman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) renunció al bloque oficialmente y que Bolivia, que está a cargo de la presidencia pro témpore, hace “todos los esfuerzos” por retomar la agenda.



“Reconocemos que Colombia anunció su salida, pero todavía está en proceso de ejecutar esa decisión. Unasur es un espacio de integración de los pueblos y, en ese sentido, estamos haciendo todos los esfuerzos para retomar el diálogo entre los países y la agenda”, declaró Pary en ATB.



“Será una tarea difícil, pero creo que jamás debemos renunciar a la posibilidad de seguir dialogando, a pesar de la adversidad de posiciones”, argumentó Pary, quien asumió funciones el 4 de septiembre en reemplazo de Fernando Huanacuni.



Aseguró que lo importante es buscar consensos y, si no se logran, aceptar la decisión de cada país.