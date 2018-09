Ministro de Gobierno pide a los médicos propuestas y no amenazas

14/09/2018 - 18:20:08

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió el viernes a los médicos propuestas para debatir de forma amplia el tema de la salud en Bolivia y no amenazar con renuncias o medidas de presión ante cualquier posibilidad de normar esa actividad de servicio a la población.



"Si hay mejores ideas para fortalecer esta propuesta por parte de los médicos esperamos propuestas y no el rechazo a algunas iniciativas que se dan desde el Gobierno", remarcó en un contacto con los periodistas.



En la víspera, los médicos de Santa Cruz se declararon en emergencia ante los planteamientos de varios sectores de la sociedad de normar su actividad, para evitar más casos de negligencia médica y mala praxis.



Algunos galenos amenazaron con presentar renuncia a sus cargos.



El Ministro de Gobierno consideró que es importante abordar la problemática de salud de forma amplia y diversa, con la participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil en un proceso en el que "los profesionales médicos deben ser orientadores".



Varios sectores de la sociedad denunciaron casos de mala praxis médica y pidieron normas claras es ese tema, tomando en cuenta lo que ocurrió recientemente en Santa Cruz con un cirujano que extirpó un riñón sano a un niño de tres años.