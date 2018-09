Finalmente, Ariana Grande abre su corazón y se despide de Mac Miller



14/09/2018 - 17:40:44

Quien.- Tras la repentina muerte de Mac Miller, quien fuera pareja de Ariana Grande los ojos apuntaron a la joven de 25 años, pues además de que fue su última pareja sentimental, Ariana declaró en repetidas ocasiones que uno de los motivos más importantes de su ruptura fueron las graves adicciones que el rapero padecía.



Ante esto, la cantante decidió bloquear los comentarios negativos que la señalaban tanto a ella, como a su prometido, Pete Davisdon, como los culpables de la muerte de Mac Miller.



A una semana de su fallecimiento, Ariana rompió el silencio y le dedicó una emotiva despedida a quien fuera su pareja sentimental durante dos años. En un video que la artista publicó en Instagram, se puede apreciar lo que parecer ser una cena que ambos compartieron cuando aún eran pareja.





"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo por encima de todo. Lo siento mucho por no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente lo busqué el alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa", fueron las palabras con las que Ariana Grande despidió a Mac Miller.



En mayo pasado, después de anunciar su ruptura con Mac Miller, Ariana Grande dejó muy en claro los problemas que el rapero tenía con las adicciones .