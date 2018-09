Un tratamiento cosmético viral puede contagiar con hepatitis o el VIH

14/09/2018 - 17:12:53

Actualidad.- El Departamento de Salud de Nuevo México (Estados Unidos) ha ofrecido pruebas de laboratorio y asesoría confidenciales a quienes se sometieron a tratamientos con inyecciones —incluido el procedimiento viral conocido como "vampiro facial"— en la clínica Vip Spa de la ciudad de Albuquerque durante mayo o junio de este año.



En este centro se produjo una infección sanguínea no identificada, con lo cual las autoridades sanitarias de ese estado norteamericano han señalado que determinadas personas que recurrieron a sus servicios deben realizarse pruebas para comprobar si les contagiaron de hepatitis o con el VIH.



Este tratamiento cosmético que disminuiría las arrugas y reafirmaría la piel ha cobrado especial popularidad en EE.UU. después de la difusión que le han dado celebridades como Kim Kardashian a través de las redes sociales.



El proceso consiste en extraer la sangre de una persona, emplear una centrifugadora para separar el plasma y reinyectársela en el rostro con microagujas, publica Science Alert.



Por si mismo no supone un peligro, pero el manejo inapropiado del instrumental provoca que resulte potencialmente letal. Así sucedió en Vip Spa, cuando en una inspección detectaron problemas en el almacenamiento de agujas.



Las autoridades sanitarias de Nuevo México recuerdan que solo el personal médico tiene licencia para extraer sangre de pacientes y cuestiona la legitimidad esta actividad en un centro de belleza.



