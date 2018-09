Adán y Eva al cuadrado en el Prado: una pareja se desnuda delante de la obra de Durero



14/09/2018 - 17:10:32

Actualidad.- Los artistas barceloneses Adrián Pino y Jet Brühl se han desnudado este viernes delante de los cuadros del pintor alemán Alberto Durero "Adán" y "Eva" en el museo del Prado de Madrid (España). Lo han hecho cuando no había menores en la sala y el resto de visitantes de la pinacoteca les ha hecho fotos. De hecho, ellos mismos han compartido esas instantáneas en las redes sociales.



No es la primera vez que lo intentan. Ya hace dos años quisieron realizar esta "perfomance", pero no lograron desvestirse completamente y antes fueron interceptados por el personal de seguridad, como recoge La Vanguardia. En esta ocasión los agentes han llegado tarde y cuando han sido detenidos, para conducirlos ante la Policía Nacional, ya habían protagonizado su propia obra de arte.



Según los artistas, esta representación pretende escenificar la destrucción de los relatos establecidos en torno al género en la sociedad actual. Esta expresión artística culmina su "Proyecto V" tras un año de desnudos frente a reconocidas obras en ciudades europeas como París, Florencia, Roma o Barcelona.

Rompiendo el concepto social de género



En un video colgado en la web Código Nuevo, Pino explica lo que pretende esta incursión en el más reconocido museo español: "Una voluntad de destrucción de toda una serie de ideas y constructos sociales que nosotros consideramos que son ridículos".



Ante la representación del género tal y como nos ha sido implantada, el artista cuenta: "Nosotros nos colocamos delante desnudos, con la particularidad de que yo soy biológicamente y socialmente un hombre, pero me muestro como si fuera una mujer, con los genitales ocultos". Mientras que Brühl confirma: "Yo soy biológicamente una mujer, pero no lo soy realmente porque me estoy hormonando".



El propósito que tienen es el de jugar con una serie de ideas que para la sociedad son absolutas y "relativizarlas". Además, también trabajan el concepto de "romper radicalmente con todo", el desnudo como la metáfora de despojarse de "una serie de tonterías", según las palabras de Pino.