IgNobel: la montaña rusa contra las piedras en el riñón y otros premiados disparates de los anti-Nobel



14/09/2018 - 17:02:09

BBC-Montar en algunos tipos de montaña rusa es una forma efectiva de tratar los cálculos renales. Y los problemas de erección pueden medirse fácilmente con una tira de sellos postales.



Estos son algunos de los trabajos científicos curiosos premiados este año en los Ig Nobel o Nobel alternativos.



Los galardones Ig Nobel, también conocidos como anti-Nobel, son concedidos cada año por la revista satírica Anales de Investigaciones Improbables.



Los premios son otorgados desde hace casi tres décadas a trabajos genuinos, revisados por pares y publicados en revistas científicas, pero que tienen un toque algo disparatado.



Los ganadores fueron anunciados este jueves en una divertida ceremonia en la universidad de Harvard.





Cada galardonado tuvo un minuto para dar un discurso de aceptación y el tiempo fue controlado por una niña de 8 años que a los 60 segundos interrumpía al locutor con el mensaje "Please stop, I"m bored ", "Por favor detente, estoy aburrida".



¿El premio? Un billete falso de 10 billones de dólares emitido por el Banco Central de Zimbabue.



En BBC Mundo te contamos cuáles son los 10 premios IgNobel de 2018.

1. Premio de Medicina



El estudio sobre la montaña rusa y los cálculos renales fue publicado en 2016 en la revista Science y uno de sus autores es el profesor David Wartinger, de la Universidad Estatal de Michigan.



Uno de sus pacientes le relató al especialista que había eliminado una piedra renal después de montar en una de las atracciones de Disneyworld en Orlando, Florida: una montaña rusa llamada Big Thunder Mountain o Montaña Gran Trueno.



Para averiguar si la montaña rusa era benéfica, el paciente hizo varios viajes en el Ferrocarril de la Montaña Gran Trueno y cada vez logró eliminar un cálculo.



Intrigado por el relato de su paciente, el profesor Wartinger y su colega Marc Mitchell construyeron un modelo de silicona de riñones impreso en 3D y lo probaron en unos 20 viajes del Ferrocarril de la Montaña Gran Trueno.



Wartinger descubrió que esa atracción era en verdad efectiva, mucho más que otras como Space Mountain o Rock "n" Roller Coaster en las que las caídas son más prolongadas.



El profesor de Michigan concluyó que el Ferrocarril de la Montaña Gran Trueno es más efectivo porque agita más a los participantes, con movimientos violentos verticales y hacia los costados. Y los científicos obtuvieron mejores resultados si se sentaban en la parte trasera del ferrocarril.



2. Premio de Educación Médica



El científico japonés Akira Horiuchi ganó esta categoría por diseñar una técnica de autocolonoscopía usando un pequeño endoscopio.



"El experimento puede parecer gracioso, pero yo inserté el tubo en mi colon con un objetivo serio", señaló Horiuchi a la BBC.





"Muchas personas, especialmente en Japón, tienen miedo de hacerse una colonoscopia y se niegan a someterse a esta prueba. Y debido a ese miedo, el número de muertes por cáncer de colon está aumentando".



"Mi investigación busca que las colonoscopías sean más fáciles y menos molestas, para que menos personas sucumban a esa enfermedad".



3. Premio de Literatura



La ganadora fue Thea Blackler, de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, por revelar que la mayoría de las personas no usan manuales de instrucción.



El trabajo fue titulado "La vida es demasiado corta para un Manual de Instrucciones o RTFM", sigla en inglés que corresponde a "read the field manual" o "lee el manual de campo".







Para Blackler, "la gente no quiere usar manuales y no deberían tener que hacerlo".



Su estudio, publicado en la revista "Interacting with Computers", sugiere que los manuales deberían ser consignados al olvido. "Es hora de usar un nuevo sistema incorporado al mismo aparato. ¿Tal vez un asistente inteligente?", sugirió la autora.



4. Premio de Nutrición



Investigadores de Reino Unido, Tanzania y Zimbabue se llevaron este galardón por calcular las calorías aportadas por una dieta humana caníbal, en comparación con el consumo de carne de otros animales.



La conclusión fue que la carne humana aporta significativamente menos calorías "que otras dietas en base a carnes tradicionales".



El estudio no analizaba dietas actuales, sino la vida en el Paleolítico.



5. Premio de Economía



Los ganadores, entre ellos Lindie Liang, de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, investigaron si usar muñecas de vudú ayuda a los empleados a combatir el estrés causado por jefes intimidantes y abusivos.



El estudio concluyó que desquitarse con muñecos o muñecas de vudú alivia temporalmente los sentimientos perjudiciales para la salud.



Pero los autores recomiendan tratar a largo plazo las causas subyacentes de las emociones negativas.

Derechos de autor de la imagen Annals of Improbable Research



6. Premio de Química



El galardón fue concedido a una investigación sobre la efectividad de la saliva humana como producto de limpieza.



La conclusión es que la saliva limpia bien algunas superficies, especialmente pinturas frágiles en cerámica o lo que se conoce como "pan de oro", una lámina muy fina de oro usada tradicionalmente en decoración.

7. Premio de Biología



Un equipo de investigadores suecos ganó esta categoría por demostrar que es posible identificar la presencia de una mosca en un vaso de vino por el olor.



El trabajo fue realizado por científicos de Colombia, Alemania, Francia, Suecia y Suiza.



Y el estudio fue titulado "El aroma de la mosca".

8. Premio de Antropología



El galardón fue otorgado a filósofos suecos que llegaron a la siguiente conclusión tras observaciones en su zoológico local: los chimpancés observan e imitan a los seres humanos tanto como los seres humanos observan a los chimpancés.



9. Premio de Medicina reproductiva



Los ganadores, entre ellos urólogos de Japón e India, usaron sellos o estampillas postales para medir si el pene tiene erecciones espontáneas durante el sueño.



El título del estudio es "Monitoreo con sellos de la tumescencia nocturna del pene".



Los participantes en el estudio envolvieron su pene con una tira de sellos postales en forma de anillo antes de acostarse.



Si los sellos se separaban durante la noche, ello significaba que el sujeto había experimentado una erección nocturna.

10. Premio de la Paz



Lo ganaron investigadores de la Universidad de Valencia por un estudio titulado: "Gritar e insultar mientras conduces: frecuencia, razones, riesgo percibido y consecuencias".



Francisco Alonso y Andrea Cecilia Serge son dos de los autores del estudio de 2017, cuya finalidad fue buscar formar de reducir el estrés en calles y carreteras.



Los científicos midieron para su trabajo la frecuencia, la motivación y los efectos de los gritos e insultos de los conductores.



Muchos de los insultos estaban asociados a estrés y cansancio previos.