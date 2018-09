Asoban: Crisis en Argentina no impacta en la economía de Bolivia

14/09/2018 - 13:18:57

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Nelson Villalobos, afirmó el viernes que la crisis que se vive en Argentina, donde su moneda sufrió una fuerte devaluación frente al dólar, no impactó de forma negativa a Bolivia.



Según Villalobos, ASOBAN hizo una evaluación de las posibles afectaciones que puedan derivan de la crisis en el vecino país y concluyó que no existe un "movimiento inusual" de divisas en las zonas fronterizas.



"Había inquietud respecto a lo que estaba sucediendo en algunos países vecinos, particularmente en Argentina, desde la banca se hizo un análisis, una evaluación y no percibe que haya un impacto severo en nuestra economía", informó a los periodistas.



Precisó que ASOBAN hizo una evaluación en zonas fronterizas con Argentina, como en Yacuiba, donde se evidenció retiros importantes de dinero, como se temió tras la crisis en el vecino país.



"Sin duda estos fenómenos hacen que haya un mayor flujo de productos, de Argentina a Bolivia, pero no percibimos que haya grandes impactos o trastornos por esta condición", insistió.