Bruna Marquezine sorprenderá a Neymar con este radical cambio de look

14/09/2018 - 11:49:35

El Comercio.- La actriz y modelo brasileña Bruna Marquezine se sometió a un radical cambio de look que podría dejar sin palabras a su pareja, el famoso futbolista Neymar Jr. La imagen de la alteración de su apariencia está en Instagram.



Acostumbrada a mantener al día a sus seguidores en redes sociales con sus nuevos proyectos en cine y las pasarelas, la joven nacida en Duque de Caxias esta vez fue más allá.



http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> Ver esta publicación en Instagram The Diamond Ball 💎 Vestindo @lelisblanc #atelierlelis Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 13 Sep, 2018 a las 5:48 PDT





En dos publicaciones de Instagram realizadas el día jueves, Bruna Marquezine mostró cómo quedó su cabello teñido de rubio.



La segunda foto es una en primer plano que dice la siguiente leyenda en Instagram:



"Ellos dicen que las rubias se divierten más. Veamos", escribió.



Cabe indicar que por un tema de trabajo Bruna Marquezine y Neymar Jr. mantienen una relación a distancia. Sin embargo, el futbolista estrella del PSG intenta siempre propiciar encuentros con su bella pareja.



Desde que ganó popularidad por su relación con Neymar Jr., Bruna Marquezine ha sido identificada por su largo cabello castaño.



En Instagram ella tiene 31.5 millones de seguidores.



http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> Ver esta publicación en Instagram They say blondes have more fun. Let’s see. Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 13 Sep, 2018 a las 5:54 PDT

