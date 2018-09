Morales: Actitudes bochornosas de la derecha fortalecen la gestión de Gobierno



14/09/2018 - 11:24:54

San José, (ABI).- El presidente Evo Morales dijo el viernes que las actitudes bochornosas de los seguidores de la derecha no le preocupan sino, más bien, fortalecen su gestión de Gobierno y el proceso de cambio que lidera en el país.



El jefe de Estado realizó esa afirmación un día después del bochornoso comportamiento de asambleístas de oposición, en la sesión de honor por el 208 aniversario del departamento de Cochabamba.



"Esos que hacen violencia y bochornos peor desmoralizan a la derecha, yo digo que mejor hagan eso. Saben cómo es la derecha. a mí no me preocupa eso, más bien me fortalece", dijo en un acto en el que inauguró la línea de transmisión eléctrica San José-Santivañez, en Cochabamba.



Para Morales, la derecha tiene ese tipo de actitudes "porque no sabe qué hacer", por lo que pidió a las autoridades oficialistas no preocuparse frente a cualquier agresión, ya que esa línea política representa al "imperio y capitalismo", contraria a los movimientos sociales, que "representan al pueblo".



El jueves por la noche, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera emitía su discurso por el 208 aniversario de Cochabamba, la asambleísta de Unidad Nacional (UN), Claudia Bravo, que gritaba "devuélvannos la plata" y "Bolivia dijo No", fue sacada a empujones por la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Alcira Carola Arraya Borges.



No es la primera vez que la oposición interrumpe el discurso de los mandatarios, el 6 de agosto, en plena sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de Potosí, diputados opositores obstaculizaron el mensaje de Morales con el estribillo "Bolivia dijo No".