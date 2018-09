Vuelve el fútbol profesional con la disputa de la décima fecha del Clausura



14/09/2018 - 08:13:30

La Razón.- Este viernes arranca la décima fecha del torneo Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano tras el receso que dio paso al trabajo de la selección nacional preparatorio para el lance amistoso con Arabia Saudí en Riad. Los líderes, Royal Pari y The Strongest, sostendrán riesgosos encuentros en el afán de mantenerse en lo más alto y no dejar que los escoltas se arrimen.



Cuando todos los equipos han contendido nueve cotejos, Pari encabeza las posiciones con 22 puntos seguido del Tigre con 21, tercero se ubica Oriente Petrolero con 17 y cuarto Bolívar con 16 en las primeras colocaciones a tres jornadas de que culmine la primera ronda del certamen.



Viernes



Todo comienza hoy con la visita de The Strongest a Sport Boys, los atigrados saben que un resbalón como visitante podría provocar que el puntero se escape si gana su partido programado para un día después; Sport Boys marcha séptimo (15 unidades) y debe ganar para amenazar a los cuadros mejor ubicados y no perder expectaciones de seguir en carrera por un premio internacional. El mundialista Raúl Orosco, además de Roger Orellana y Wilson Arellano tendrán la responsabilidad de impartir justicia.



Sábado



Royal Pari reta a un diezmado Real Potosí, postrado en el último lugar (4 puntos) y necesitado de sumar para escapar al descenso de categoría. El elenco “inmobiliario” saldrá al campo conociendo el resultado del The Strongest-Sport Boys pero la victoria es imperiosa para seguir su camino hacia el título. Joaquín Verástegui, acompañado de Reluy Vallejos y Lucio Criales, conducirán las acciones.



Bolívar jugará frente a Destroyers en otro lance atractivo. La Academia sabe que no puede darse el lujo de dejar escapar unidades en casa para seguir los pasos de los líderes y la “Máquina vieja” (undécima con nueve puntos) buscará escalar en la tabla. El colegiado Hostín Prado será la primera autoridad en la cancha, asistido por Ariel Guizada y Juan Carlos Cardozo.



Un duelo expectante es el que sostendrán Nacional Potosí y Blooming por dejar la mitad de la tabla, el cuadro cruceño es octavo con 12 puntos y el de la Villa Imperial noveno con 11 lo que hace del encuentro uno de los más atrayentes de la jornada. Álvaro Campos fue designado como árbitro, Jorge Baldivieso y Galo Uchurinca sus asistentes.



Domingo



Universitario, duodécimo con seis unidades, enfrenta a Wisltermann, sexto con 15, en otro cotejo del décimo capítulo. A los “doctos” les urge un triunfo para subir en la clasificación y aproximarse a la panza, mientras que los aviadores esperan tropiezos de los de arriba para meterse entre los mejor posicionados. Juan Nelio García, Juan Pablo Aramayo y Pedro Avalos serán los jueces.



Un partido que mide las fuerzas de dos clubes necesitados es el que jugarán Aurora con Guabirá. Para el “equipo del pueblo” (penúltimo con cuatro unidades) solo queda ganar la mayor cantidad de encuentros que tiene en agenda y alejarse del sótano del campeonato; el “azucarero” (décimo con diez) quiere llegar a la mitad de las posiciones y de aquí en más pensar en otros sitiales. Orlando Quintana, Samuel Jancko y David Limachi arbitrarán el juego.



Oriente y San José cierran la fecha, el “refinero” no tiene margen de error ya que un traspié significaría perder la tercera plaza que ostenta; El “santo” (quinto con 10 puntos) intentará seguir sumando para dar pelea hasta el final. Luis Yrusta es el juez principal colaborado por Daniel Lara y Edwin paredes.