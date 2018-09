El aviador visita a Universitario sin cambios en su once titular

14/09/2018 - 08:11:12

Los Tiempos.- Wilstermann debe visitar este domingo (15:00) a Universitario, por la décima fecha del torneo Clausura y lo hará con el mismo equipo que goleó a Real Potosí en la pasada jornada del fútbol de la Primera División.



El técnico aviador, Álvaro Guillermo Peña, trabajó a puerta cerrada desde el pasado martes; sin embargo, pese a ello se pudo conocer que durante la práctica mantuvo al mismo once titular que venció por 4-0 al plantel potosino.



Este posible equipo estaría conformado por: Arnaldo Giménez, en el arco; Alejandro Meleán, Alex da Silva, Ronny Montero y Juan Pablo Aponte, en la defensa; Jorge Ortiz y Fernando Saucedo en la tarea de contención; Carlos Melgar y Cristian Chávez, como los hombres encargados de generar fútbol; mientras que



Gabriel Ríos y Lucas Gaúcho comandarán el ataque.



De existir algún cambio en este once titular, podría darse el ingreso del delantero Yerko Vallejos, en reemplazo de Cristian “Pochi” Chávez, de acuerdo a las variantes que se tuvo durante los entrenamientos.



Pedriel aún espera



El delantero Ricardo Pedriel ya realizó los primeros minutos de fútbol durante el partido amistoso que disputó Wilstermann ante Bata, el pasado martes, por el aniversario del municipio de Quillacollo.



Pedriel estuvo fuera de los campos de juego más de tres meses, luego que a fines de mayo pasado fuera operado de la rodilla.



Después de una larga recuperación, el jugador fue dado de alta hace unas semanas y poco a poco empezó a trabajar con balón, hasta que el pasado martes fue incluido en el partido y pudo jugar unos minutos.



Sin embargo, de acuerdo a lo realizado en las prácticas del equipo, el jugador aún no fue incluido en el once titular, por lo tanto, lo más seguro es que el delantero forme parte del banco de suplentes, con la posibilidad de ingresar en cualquier momento al campo de juego.



La baja confirmada



Con Ricardo Pedriel totalmente recuperado, la única baja confirmada, y por lo menos por unas cuatro semanas, sigue siendo el volante de creación brasileño Serginho.



El jugador ya está recuperado de la fisura que tenía en el codo izquierdo y aunque ya podría entrenar con un poco de cuidado, es otro problema el que lo deja fuera del campo de juego por lo menos unos 20 días más.



Serginho está en tratamiento de una tendinitis crónica en el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo.



El jugador tiene esta dolencia desde el partido de ida por la Copa Sudamericana. Fue por esta lesión que no jugó los primeros partidos del torneo Clausura, hasta el cotejo de vuelta ante Deportivo Cuenca.



La lesión al parecer nunca sanó al 100 por ciento, motivo por el que se hizo crónica, y el jugador decidió recurrir al médico Fabián Pacheco para de una vez rehabilitarse por completo.







DIRIGENCIA SE REUNIRÁ CON MÉDICOS



El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, informó que se reunirá con el cuerpo médico del plantel con la finalidad de analizar la carta de renuncia que presentaron los galenos Alex Antezana y Omar Mustafá.



“Me reuniré con ellos y veremos si se puede llegar a una solución. Aún no conversé con los médicos”, dijo Vargas en contacto con el #1.







RIVERA Y LOPES SON LAS NOVEDADES EN LA “U”



Edwin Rivera y Jefferson Lopes serán las novedades en Universitario para enfrentar este domingo a Wilstermann, según se pudo observar en la práctica de fútbol que el equipo estudiantil sostuvo ayer, en el estadio Patria.



En la última sesión de fútbol antes de recibir a los aviadores, el DT Adrián Romero armó el posible once titular, en el que fueron incluidos el mediocampista chuquisaqueño y el defensor brasileño.



Serán las dos variantes con relación al equipo que el 2 de septiembre derrotó a Blooming, en Sucre, por la novena fecha del Torneo Clausura.



En esa oportunidad, la “U” saltó al campo de juego con Iván Brun en el arco; Carlos Balcera, Jorge Cuéllar, Jorge Ayala y Ricardo Verduguez en la defensa; Marcos Andia, Mijail Avilés, Leandro Maygua y José Sardón en el mediocampo; Pablo Salinas y Oscar Díaz en el ataque.



Para el duelo contra los aviadores, no repetirán la titularidad Avilés y Sardón. El primero fue relegado al equipo B, mientras que el segundo adolece de una molestia muscular, por lo que ayer realizó trabajo diferenciado.



Con esas variantes, Lopes hará dupla en la zaga central con Cuéllar, relegando a Ayala a la banda izquierda; entretanto, Rivera enrolará la mitad de la cancha junto con Andia, Maygua y Verduguez.