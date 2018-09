Blackburn regresó a The Strongest listo para el choque de mañana

14/09/2018 - 08:10:13

Diez.- El máximo goleador de The Strongest, Rolando Blackburn está de regreso en el país. El delantero panameño fue convocado por su selección para enfrentar la fecha FIFA, donde fue tomado en cuenta como titular.



La mañana de este jueves entrenó con normalidad en Achumani y fue contemplado dentro el equipo titular que este viernes visitará la casa de Sport Boys (20:00).



"Estoy algo cansado, pero me siento bien, será el profesor (César Farías) si decide si ingresaré desde un inicio, hay que respetar su decisión. No sé mucho de Sport Boys, pero seguro que será un rival duro. Nosotros debemos ir a sumar de a tres como en cada partido", sostuvo Blackburn.



El cuerpo médico de The Strongest, informó que el ariete regresó en buenas condiciones y no tendrá problemas en ser tomado en cuenta.



El resto de los jugadores del Tigre se encuentran motivados por volver a jugar, el objetivo de los de Achumani es sumar de a tres unidades para seguir en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo Clausura.



Royal Pari tiene 22 unidades mientras que el Tigre está en segundo lugar con 21 puntos.