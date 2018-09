Atrayente duelo S. Boys-Strongest



14/09/2018 - 08:07:46

El Día.- Sport Boys y The Strongest reiniciarán hoy el campeonato Clausura de la División Profesional con un atractivo choque se jugará en el estadio Samuel Vaca de Warnes desde las 20:00. El cotejo abrirá la fecha 10 en el que los atigrados marchan en el segundo lugar de la tabla (21 puntos), en tanto que los warneños 7mo con 15.



El partido. Tomando en cuenta la campaña de ambos y el lugar que ocupan, se prevé un partido de alto vuelo debido a que la intención es sumar los tres puntos de parte de los dos a fin de reforzar sus ambiciones.



Por su condición de local, el equipo “azul” está obligado a buscar la victoria, ante un rival que históricamente le ha complicado y la prueba es que de diez visitas que hizo entre 2013 a la fecha, se llevó la victoria en seis, aunque en el último partido que jugaron en el mismo escenario, el “toro” se quedó con el triunfo por 3-2.



Es cierto que cada partido es una historia diferente pero los atigrados querrán hacer valer esas estadísticas.



Los equipos. La vuelta de Said Mustafá en el arco, será la novedad más importante en el equipo que dirige el argentino César Vigevani, aunque no descarta que mueva otras piezas pese a que durante los entrenamientos no dejaba lugar a aquello.



Tanto el entrenador como los jugadores, calificaron el partido como “muy difícil” debido a la calidad y la experiencia del rival.



César Farías, por su lado, teniendo en cuenta lo amplio del equipo que tiene, presentará un once con varios que no jugaron regularmente pero eso no lo hace fácil.