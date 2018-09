Santa Cruz: Médicos se declaran en emergencia y advierten con cerrar servicios



El deber.- Tras la decisión de una jueza de enviar a la cárcel al médico Raúl Moreno Buchón, que extirpó un riñón sano al niño Sebastián, los médicos y profesionales de salud de Santa Cruz se declararon en estado de emergencia en rechazo a la “criminalización de la justicia” y para exigir condiciones ideales para ejercer su labor. Caso contrario, amenazan con renuncias masivas y el cierre de servicios, empezando por el Instituto Oncológico.



Las determinaciones fueron asumidas anoche por el Consejo Médico Ampliado, que se reunió en la sede central, en el que hubo coincidencia para exigir mejoras al sistema de salud. En la reunión también se conformó un comité de crisis y otra comisión para verificar las condiciones de los hospitales públicos.



“Es el momento para que los profesionales exijamos las condiciones ideales, ya no mínimas, para prestar nuestros servicios en los hospitales. Basta de trabajar en malas condiciones. Estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad jurídica”, dijo el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, durante una conferencia de prensa que dio junto con otros representantes del ente médico y dirigentes del Fesirmes.



Según Montero, en el caso del doctor Moreno, que tiene orden de detención preventiva en el penal de Palmasola, existió una vulneración a un debido proceso, en el que “prevaleció una interpretación subjetiva de la juzgadora” y no se tomaron en cuenta las carencias del sistema de salud que inciden en el ejercicio de la profesión.



El dirigente médico manifestó que el drama que se vive en el Oncológico, donde los pacientes peregrinan en busca de asistencia, se repite en otros centros hospitalarios, producto de la falta de políticas públicas. “Hay miles de casos Sebastián, hay miles de pacientes que necesitan estudios, medicamentos y atención médica”, expresó Montero.



Hizo notar que, en los hospitales, una enfermera debe hacerse cargo de 30 pacientes, cuando la norma establece como máximo diez. Mientras que en el Japonés y el San Juan de Dios, un cirujano se hace cargo de las cirugías en un turno, siendo que la norma establece que 12 médicos especialistas deben ingresar al quirófano. “Los servicios tendrán que ir cerrándose hasta que tengamos condiciones ideales porque cuando estamos frente a un juzgador nos miden por las condiciones ideales y no por las mínimas”, dijo Montero.



El sector también rechaza una posible ley corta de mala práctica en el país.



Renuncia colectiva



Por su parte, el representante del Fesirmes del Oncológico, Juan Santillanos, indicó que los médicos y profesionales de salud de dicho centro dieron un plazo de 15 días a las autoridades nacionales y departamentales para que respondan a sus necesidades, caso contrario presentarán una renuncia colectiva. “No podemos trabajar en estas condiciones. Todos somos doctor Moreno”, sostuvo Santillanos, al indicar que la terapista intensiva del Servicio de Pediatría fue la primera en hacer conocer su decisión de renunciar al cargo, por lo que este servicio se quedará sin esa especialidad, en un turno.



De acuerdo con Santillanos, la carencia en dicho servicio llega al extremo de que los instrumentos quirúrgicos deben ser sacados fuera del hospital, es decir, son llevados a clínicas privadas. Asimismo, dijo que hasta ayer había 15 niños en lista de espera para procedimientos médicos que quedaron suspendidos tras el procesamiento del doctor Moreno, pues el hospital se quedó sin cirujano oncólogo pediatra.



Con respecto a una posible renuncia masiva, el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz Yabeta, pidió a los médicos que desistan de esta medida, pues la renuncia masiva vulneraría el derecho a la salud que tiene la población. Adelantó que buscará un acercamiento con la dirigencia médica para que deje sin efecto dicha medida.



Llegan dos cirujanos pediatras



Por su parte, la directora del Instituto Oncológico, Martha Alicia Arrien, informó de que ayer comenzaron a trabajar los dos cirujanos pediatras que fueron designados por el Ministerio de Salud y que hay reuniones permanentes para solucionar las necesidades que tiene el centro de referencia nacional.