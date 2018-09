El Gobierno gastó Bs 235.000 en limpieza y decorado de Unasur



14/09/2018 - 07:35:10

Los Tiempos.- La cuestionada sede de Unasur en San Benito sigue sumando gastos. En lo que va del año, el Gobierno erogó 234.940 bolivianos para limpieza, decoración, alquiler de mobiliario y servicios de cáterin, según datos extraídos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Estas cifras no incluyen otros gastos como energía eléctrica y servicios básicos.



La información señala que el Ministerio de Obras Públicas firmó con una empresa local el ítem de Servicio de Limpieza para la Unidad Ejecutora Unasur 2018, por un monto de 26 mil bolivianos para la prestación de ese servicio entre los meses de mayo y noviembre.



Asimismo, la documentación disponible en Sicoes apunta a que se destinaron 35 mil bolivianos para el servicio de limpieza de la sede de Unasur sólo para la realización de la 12 Cumbre de Presidentas de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizó en la sede de San Benito los días 25 y 26 de abril.



En este evento también se invirtió dinero para el decorado y alquiler de mobiliario para los tres niveles del bloque de plenarias. En total, se destinaron 160.120 bolivianos para el alquiler de livings, sillas, sillones, lámparas, jardineras decorativas, frigobar, centros de flores decorativas y otros ítems. Asimismo, para el mencionado evento se contrató servicios de cáterin por 39.820 bolivianos.



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó en su momento que para energía eléctrica se gastan cinco mil bolivianos, empero no precisó cuánto significa el mantenimiento de la infraestructura.



Críticas



El pasado miércoles, el presidente Evo Morales inauguró el Parlamento Suramericano en un acto que brilló por la ausencia de los países miembros del bloque.



El canciller Diego Pary afirmó que se envió invitaciones a los 12 países que son miembros.



En el acto, el presidente Morales afirmó que la infraestructura también servirá para eventos sociales como matrimonios, promociones, actividades sindicales y eventos nacionales e internacionales.



La senadora María Lourdes Landívar (UD) afirmó que Unasur es un organismo devaluado, donde la mitad de sus socios pidieron su salida, y que la política exterior boliviana sólo está ligada a gobiernos autoritarios como Venezuela. “Son 430 millones de bolivianos que se gastó, que es lo que cuesta un hospital de 200 camas de tercer nivel”, dijo.



Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga denunció en Twitter “el despilfarro” del Gobierno por inaugurar “una sede inservible”, en un momento en que “Colombia abandona (la) organización”.



El senador Arturo Murillo (UD) dijo, por su parte, que “mientras los bolivianos no tienen un hospital decente, usted despilfarró 494 millones –de bolivianos– en una obra que no sirve para nada”.



“Es una obra improductiva, más útil hubiera sido invertir en un hospital, una universidad o una empresa estatal en el valle alto”, dijo por su parte la diputada Shirley Franco (UD). “Oferta la obra como si fuera un salón de fiestas”, aseveró.



Sin embargo, el presidente Morales defendió hoy la sede y afirmó que “algunos medios ligados a pequeños grupos” critican la obra, pero que se trata de un centro de integración de Suramérica. “Ayer (por el miércoles) entregamos la sede del Parlamento (Suramericano), va a ser el centro de integración y símbolo de la integración de los pueblos”, dijo en un acto en Sacaba.







La sede de Unasur en Bolivia tardó cuatro años en construirse y costó más de 490 millones de bolivianos.







DATOS



Bolivia asumió la Presidencia Pro Témpore en abril. Bolivia sucedió a Argentina en la Presidencia Pro Témpore de Unasur, el 17 de abril, en medio de una profunda crisis del bloque.



Unasur está sin Secretario General desde 2017. Tras la salida de Ernesto Sámper de la Secretaría General, en febrero de 2017, Unasur no volvió a consensuar un nombramiento para este cargo. Es uno de los puntos débiles que fue criticado por los seis países que suspendieron su participación.







CANCILLER DE COLOMBIA: “UNASUR ES UN CADÁVER”



“Unasur es un cadáver insepulto y sólo ha servido a los intereses de la dictadura venezolana”, aseveró el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, a tiempo de ratificar que su país seguirá con el proceso de denuncia del Tratado Constitutivo del bloque regional para oficializar su salida.



El Ministro de Relaciones Exteriores reiteró que el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Iván Duque, seguirá apostando por la integración regional, pero basado en organismos más democráticos y representativos como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Alianza del Pacífico.



Colombia, junto a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, suspendieron su participación en Unasur en el mes de abril, cuatro días después de la asunción de Bolivia a la presidencia pro témpore del bloque regional.



Sin embargo, el gobierno de Duque fue más allá en agosto, cuando anunció que se saldría definitivamente de Unasur.