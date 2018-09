El MAS busca acuerdo con los suyos para tener Pacto Fiscal



El País.- A pesar de la ausencia de tres gobernaciones en la reunión que se realizó con la Comisión Nacional de Autonomías (CNA), en donde participan actores políticos importantes de cada departamento y municipios de Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de sus representantes aseguró que se espera llegar a un acuerdo y culminar la estructura del Pacto Fiscal hasta diciembre de la presente gestión.



El alcalde de Uriondo y presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruíz García, criticó al gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, al gobernador de Tarija, Adrián Oliva y al equipo técnico del departamento por su ausencia en la reunión.



“No es el momento de no presentarse. El escenario para hablar de propuestas, de debate o de discutir el tema de la distribución o la administración pública es el Pacto Fiscal. Te estarías escapando o tu propuesta no es del todo buena. Es poco maduro que no participes en el tema de Pacto Fiscal eso no quiere decir que no vas a avalar”, argumentó Ruiz.



A su vez, sostuvo que la propuesta entregada por la Gobernación no estaba completa ni “era una propuesta seria”. Además, acusó a la Gobernación de confundir a la población con información incompleta sobre el contenido del pacto. “El Pacto Fiscal no se trata solo de la distribución de recursos, se trata de analizar la generación de nuevos recursos y cómo podemos ser administrativamente más eficaces”, explicó.



Entre los puntos que se plantearon en la reunión se habló sobre las desigualdades que existen en la distribución de recursos y las competencias asignadas. Además se analizó la problemática de la seguridad ciudadana y la temática de salud.



En la reunión establecida se determinaron los cronogramas de trabajo de las mesas técnicas para avanzar en el Pacto Fiscal. La primera semana de octubre se empezará a debatir y consensuar los 25 temas que se marcaron. Según Ruíz se pretende culminar con este trabajo hasta finales de diciembre de la presente gestión.



El delegado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) para tratar el Pacto Fiscal, Gabriel Gaite, explicó que aquellos departamentos que pretenden tener mayor disponibilidad de recursos se niegan a participar de las reuniones porque no se quiere abordar este planteamiento. Indicó si el Pacto Fiscal estuviese acompañado por un plan nacional tendría un soporte mayor.



“Actualmente el Gobierno nacional ofrece su Plan 2025, pero ese no mide la participación de las regiones, entonces es un plan muy centralizado. Si bien hay una ley de planificación que norma los planes nacionales, departamentales y municipales no se ha llegado a ese tipo de consensos que serán ideales para utilizar los recursos”, explicó y mencionó que la disponibilidad de más recursos de los municipios es muy importante.



Refirió que el proceso autonómico vive un retroceso porque cada vez se utiliza mayor cantidad de recursos de las regiones para aplicar políticas nacionales. “Tal es el caso del Fondo para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos que el Gobierno saca dinero de los municipios en vez de aumentar y por eso en vez de avanzar es retroceso”, expuso.



Respecto a la declaración de Ruiz, Gaite señaló que su argumento responde a la línea del Gobierno y por ende, a pesar de la decisión de los gobiernos departamentales de no participar mientras no se resuelva una mayor participación de los recursos nacionales, ellos seguirán hasta aprobar un pacto sin el consenso de la unidad.



“Un pacto significa un arreglo y coordinación. Si hay gobiernos departamentales que no están pudiendo participar hasta que se resuelva la mayor participación de recursos nacionales, entonces no hay pacto”, declaró Gaite.