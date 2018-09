García afirma que el MAS ganará las elecciones en medio de incidentes en sesión por Cochabamba

14/09/2018 - 07:29:24

La Razón.- El vicepresidente Álvaro García acudió en vez del presidente Evo Morales a la sesión legislativa en homenaje a Cochabamba. A poco de iniciar su intervención se escuchó gritos del ‘!Bolivia dijo No¡’, lo que desató una reacción de los asambleístas del oficialismo que terminó en incidentes e incluso agresiones. El canal estatal cortó la transmisión por unos minutos.



“El fascismo de ustedes, la ignorancia de ustedes, el irrespeto de ustedes a Cochabamba y a Bolivia es el pasado. Acuérdense, los vamos a volver a ganar con el voto democrático, el fascismo no va a pasar”, afirmó García en respuesta a los asambleístas y otras personas que le interrumpieron en su discurso por el aniversario de Cochabamba.



Mientras tanto un grupo de asambleístas sacaba a empujones a quienes desataron los incidentes con el grito del ¡Bolivia dijo No¡ Ya minutos antes se escuchó el estribillo cuando el Vicepresidente recibía una distinción que se le entregó en parte de la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El canal estatal transmitía el acto oficial, pero lo suspendió por unos minutos hasta tanto pasaron los incidentes. La estatal Patria Nueva, sin embargo siguió con la transmisión. Asambleístas de oposición reivindican el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando ganó el No a la repostulación.



“El tamaño de sus gritos es del tamaño de su ignorancia. Y lo peor es que de la democracia de la que nos hablan es la del insulto, de la intolerancia, de la agresión, eso no es democracia, eso es fascismo. Y ese pequeño grupo que está ahí o que estaba nos muestra que son en verdad el fascismo y el fascismo es el pasado”, insistió García.



Morales estuvo en la jornada de este jueves entregando obras en el departamento, pero no estuvo en la Sesión de Honor, uno de los principales actos en una efeméride departamental.



García continuó con su discurso y destacó que Bolivia tiene 12,5 trillones de reservas probadas y probables de gas que le representarán ingresos por $us 90 millones.



“Hay grupos que quieren llevarse ese dinero donde siempre se lo llevaron, al extranjero. Decirles: El pueblo boliviano no va a permitir que estos $us 90 mil millones se lo lleve una pandilla de fascistas al extranjero”, afirmó.



Al momento no se conoce si García irá a la repostulación, aunque la autoridad lo descartó. Morales será el candidato del oficialismo, apoyado en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.