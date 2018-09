BCB culpa a Argentina por caída de las reservas internacionales



14/09/2018 - 07:23:49

EL Deber.- El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, informó que Argentina debe cuatro meses por la compra de gas natural a Bolivia, lo que está haciendo que las Reservas Internacionales Netas (RIN) no superen los $us 9.080 millones hasta el 31 de agosto.



La autoridad se refirió al tema al ser consultado sobre los efectos de la crisis argentina en Bolivia.



“Hemos enviado misiones a Yacuiba, Bermejo y Villazón para ver los flujos de comercio y el tipo de cambio. Hasta ahora Argentina solo nos debe facturas impagas de mayo, junio, julio y agosto. Son 4 facturas. Por eso es que las reservas están por encima de los $us 9.000 millones. Pese al problema mundial, hay reservas suficientes, además de la balanza comercial positiva. Las RIN, además de la deuda externa, se desenvuelven bien”, sostuvo Ramos.



En la línea oficialista, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aclaró que Argentina pagó una parte de su deuda.



“Esperemos que puedan honrar la deuda. Eran tres meses, quedan todavía por pagar dos meses y deben ser alrededor de $us 250 millones, indicó Sánchez en contacto con los medios.



La autoridad lamentó que la existencia de esta deuda “retrase un poco las inversiones” en el sector y recordó las penalidades que podrían generarse ante el incumplimiento del contrato de compra y venta de gas natural.



Sánchez explicó que envió una nota a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa), ex-Enarsa, para que la deuda sea cancelada.



“Y seguramente en estos próximos días vamos a reunirnos con el equipo argentino”, agregó.



El anterior mes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que por tres facturas, Argentina debía alrededor de $us 400 millones.



En la actualidad, Bolivia tiene un contrato con Argentina para la venta de gas hasta 2026.



Cita, en espera



Hace dos semanas, Óscar Barriga, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), en una entrevista cedida al programa Asuntos Pendientes, de EL DEBER Radio, afirmó que tenían previsto sentarse con sus pares de Argentina para analizar el tema de las facturas pendientes por la venta de gas natural.



Barriga, sin precisar cifras de lo adeudado por Argentina, declaró en su momento que existían dos meses de rezago y que sabía que en esos días se estaría procediendo con la cancelación de una factura. Además, explicó que la situación es contractual y se norma y ejecuta de acuerdo con el contrato.



“(Desde Argentina) Nos han informado que están a punto de realizar el desembolso de uno de los pagos y, seguramente, nos sentaremos con ellos para poder analizar la dificultad que han tenido ellos para concretar la cancelación de las facturas”,



Mientras, el Ministerio de Economía dijo que la deuda estaba entre $us 370 y $us 400 millones.