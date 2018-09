Santa Cruz: Los médicos del Oncológico dan ultimátum y exigen mejorar condiciones



14/09/2018 - 06:57:56

El Día.- La denuncia del caso de extirpación de un riñón sano, y luego del afectado, por cáncer a un infante de solo tres años, ha provocado que se den a conocer las múltiples necesidades por las que atraviesa el hospital Oncológico y paralelo a esto también la detención del médico Róger Moreno, el cirujano acusado de mala praxis, derivó en que los profesionales en este nosocomio, especializado en tratar el cáncer, den un ultimátum, de 15 días, a las autoridades de salud de los distintos niveles para cumplir con la mejora de las condiciones de trabajo.



Como un pequeño avance, ayer ya se designó dos cirujanos pediatras para retomar las cirugías postergadas hace una semana aunque se aclaró que las más complejas, a través de un convenio, serán derivadas al Japonés. A su vez, el Colegio Médico convocó a un Consejo Departamental de Salud (Codesa) de emergencia en el que se determinó un plazo aún menor, de 72 horas, para recibir una respuesta a un pliego petitorio de seis puntos, que entre sus principales puntos señala, además de pedir mejores condiciones laborales, la creación de un Comité de Crisis y una Comisión Interinstitucional, que tendrán como finalidad velar que se trabaje en las condiciones adecuadas.



Designan tres cirujanos en el Oncológico y médicos exigen cumplir los compromisos en otras áreas. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirme), Juan Santillán Eid, indicó que hay muchas fallas en el hospital que ya fueron denunciadas y a la fecha aún no son subsanadas. Por ello, en conjunto advirtieron con una renuncia masiva o el cierre de algunos servicios si no se mejoran las condiciones. "Todos (médicos) están predispuestos a entregar sus ítems y salirse del hospital (Oncológico) si no existen las condiciones adecuadas", aseguró. Incluso mencionó que la única terapista del turno de la mañana, que tenía solo un mes de antigüedad, renunció ayer. Aunque esto no fue confirmado.



Entre las observaciones que tienen están: que los materiales de pediatría se deben enviar a clínicas privadas para que puedan ser esterilizados y la otra es la falta de personal para cubrir todos los turnos.



Indicó que, por ejemplo, en radioterapia solo se cancela al personal medio turno, pero estos deben quedarse todo el día para poder atender a la cantidad de pacientes que tienen (en total 60). También recalcó que la principal necesidad es personal para pediatría y para cirugía, donde hay la mitad de los que se necesitan.



Los padres de familia igual están en emergencia principalmente a la espera de soluciones en pediatría. La madrugada de ayer hubo una reunión entre autoridades nacionales, médicos y los padres, en la que se acordó la designación de los dos cirujanos. La directora del nosocomio, Alicia Arrien, explicó que ya los dos pediatras llegaron ayer para comenzar a trabajar, en cirugías menos complejas pues para las de mayor riesgo los pacientes serán derivados al Japonés porque ahí hay un cirujano con experiencia en cáncer. Entre los acuerdos igual se estableció que en máximo dos meses se dotará de una ambulancia pediátrica y que hasta inicios de octubre se designará personal y se equipará completamente la farmacia. Agregó que también se hará un estudio para determinar la capacidad instalada del nosocomio para que en función a ello se determine cómo subsanarlas.



El viceministro de Salud y Promoción, Álvaro Terrazas, explicó que ayer se determinó que finalmente se designarán a tres cirujanos, los cuales se turnarán para especializarse en el exterior en cirugía oncológica. La autoridad detalló que en total son 8 los acuerdos que asumieron: entre los otros está igual la renovación del equipamiento médico. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero calificó estas medidas como "parque" y pidió mejorar las condiciones de todas las áreas.



Reclaman falta de condiciones en varios hospitales. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero indicó que en varios hospitales hay condiciones precarias, citó como ejemplo el Japonés y San Juan de Dios, aseguró que en ambos se opera (por especialidad) con un médico y un estudiante siendo que la recomendación internacional es que ingresen a quirófano dos profesionales por área. "El caso de Sebastián ha destapado la situación, hay miles de casos Sebastián, hay miles de pacientes que necesitan medicamentos. Es hora de que se acabe la solidaridad, la capacidad humana del profesional. De poder trabajar en forma gratuita para darle salud a la población. No puede ser que en un hospital las condiciones sean mínimas, que una enfermera atienda a 30 pacientes, cuando la norma establece que deberían ser 10", dijo.



La autoridad del sector, advirtió que se analiza ir cerrando algunos servicios hasta que no se tengan las condiciones ideales.



Exigen debatir inicialmente condiciones de salud, antes de Ley de Mala praxis. Debido al caso de Sebastián, se sumaron las voces de los que piden volver a analizar una Ley Corte sobre mala praxis médica y negligencia. Una de las que solicitó esta fue la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, María Inés Gálviz, quién indicó que pedirán que se retome el debate en base a la norma presentada a finales del año pasado. Ante ello, el presidente del Colegio Médico Nacional, Erwin Viruez indicó que no permitirán que se analice esa normativa sin antes debatir la Ley de Salud, debate que es compromiso de las autoridades. Montero agregó que los errores son inherentes a todas las profesiones y que para evitarlos primero se deben brindar las condiciones adecuadas en equipamiento, infraestructura, personal y medicamentos.



El representante de Fesirme de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Rómulo Calvo criticó que el Gobierno Nacional se refiera a una cumbre de salud para debatir la problemática pero a la fecha no se convocó a los profesionales del área.



Comisión evaluadora de hospitales debe presentar resultados en una semana. El Codesa, además de exigir mejores condiciones a los tres niveles del Estado, nacional, departamental y municipal, emitió un pliego petitorio de seis puntos: el primero, la declaratoria de emergencia departamental "ante la criminalización del ejercicio profesional y la carencia de condiciones de infraestructura y recursos humanos"; el segundo fue exigir a las autoridades de justicia el cumplimiento al debido proceso para los profesionales del área; como tercer punto se convocó a una reunión a los tres niveles del Estado para que informen sobre su planificación en salud; el cuarto punto es la conformación del Comité de Crisis que tendrá como finalidad organizar las futuras movilizaciones. El quinto es la creación de la Comisión Interinstitucional. Montero explicó que esta instancia tiene la tarea de inspeccionar todos los hospitales y los centros médicos para constatar el cumplimiento de las normas y condiciones mínimas necesarias.



El informe de este trabajo debe ser presentado en una semana y tiene que adjuntar fotografías. "Pedimos que se evalúe las condiciones de infraestructura y si la cantidad de profesionales está acorde a la capacidad instalada de cada centro de salud y cada hospital", remarcó. El último es fijar un plazo de 72 horas para la respuesta a estas demandas.



41 Años

de funcionamiento tiene el Hospital Oncológico.



10 Personas se registraron para donar órgano a Sebastián



Luego de conocerse públicamente el caso del infante Sebastián, además de causar conmoción, también la situación provocó la solidaridad de la población. Al menos 10 personas fueron a hablar directamente con los familiares del infante y se registraron en el hospital del Niño Mario Ortiz como donantes. La abuelita del paciente, María Pérez, contó que se registraron hombres y mujeres de distintas edades.



Cabe recalcar que médicos enfatizaron que antes del trasplante para Sebastián, este se debe recuperar completamente del cáncer, por lo que puden pasar menos dos años de este complejo procedimiento médico.

Por su parte, Montero pidió que las personas sean solidarias también con otros cientos de pacientes que desde hace meses a la espera de un donante para salvar sus vidas.