Cochabamba cumple 208 años y enfrenta crisis de liderazgo local y nacional



14/09/2018 - 06:55:56

Opinión.- Hay ausencia de líderes cochabambinos en la conducción del Estado. Solo dos, un diputado y un senador, son parte de las directivas camarales. Y en el ámbito ministerial, tres de 20 instancias son comandadas por gente oriunda del departamento.



El abogado constitucionalista Antonio Rivera indicó que, en el pasado, Cochabamba tenía estadistas “de alto nivel”, cuya función no solo se limitó a la conducción del Estado, también a la formulación de transformaciones importantes para el país, como la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.



Recordó que Ucureña (Cliza) promovió la publicación de esa ley, el 2 de agosto de 1953.



En su criterio, la presencia cochabambina en escenarios de liderazgo nacional cayó.



Sin ir lejos, la presidencia de la Cámara de Diputados (el tercer puesto más importante del Estado) es ocupada desde hace tres años consecutivos por la diputada de la brigada cruceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriela Montaño.



La última vez que una cochabambina accedió a ese curul fue hace seis años, en 2012, con la entonces diputada del MAS Rebeca Delgado (ahora opositora).



Hay siete puestos disponibles en esa directiva camaral que regirá durante los períodos de legislatura 2018 - 2019, y actualmente solo uno de ellos es ocupado por un diputado de Cochabamba, Víctor Gutiérrez (de la bancada de Unidad Demócrata, aunque ahora afín al oficialismo), que es el segundo vicepresidente.



Los restantes 18 diputados de la brigada cochabambina son vocales y secretarios de comisiones. Solo uno de ellos, Freddy Vargas del MAS, fue seleccionado presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, pero no es parte de la directiva camaral.



SENADO Lo propio ocurre en la Cámara de Senadores, que desde hace tres años fue comandada por el paceño José Alberto Gonzales y ahora está cargo del legislador chuquisaqueño Milton Barón.



La directiva de esa Cámara tiene seis puestos, solo uno de ellos es ocupado por un cochabambino, Efraín Chambi, de la bancada del MAS, que actualmente es el primer secretario.



MINISTERIOS En el ámbito ministerial, solo tres de 20 de esas instancias son comandadas por gente oriunda del departamento: el Ministerio de Obras Públicas, cargo de Milton Claros; el de Deportes, con Rolando Tito Montaño; y el de Energía, con Rafael Alarcón.



Al menos a mitad de los ministerios bolivianos está en manos de autoridades paceñas. Otros son dirigidos por potosinos y orureños.



OTROS ESPACIOS Para Antonio Rivera, la ausencia de liderazgos cochabambinos no solo se ve en el Gobierno, sino también en el departamento. Apuntó al Comité Cívico que “antes era un organismo deliberante para la lucha por la reivindicación de Cochabamba”.



La ausencia de líderes se ve tanto en oficialismo como en oposición.



Recientemente, el que parecía ser uno de los referentes departamentales de liderazgo de derecha, el alcalde José María Leyes, quedó invisibilizado, debido a un proceso judicial en su contra por presuntas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares. Está con detención preventiva.



CAUSALES La “lógica de manejo del parlamento” y la pérdida del rol de integración nacional son algunos factores que, en criterio de Rivera, están incidiendo para que cada vez menos cochabambinos ocupen cargos importantes en el Gobierno.



El analista político Henry Pinto añadió que la ausencia de liderazgos es resultado de la “pérdida general de la presencia de Cochabamba en el escenario nacional”.



15 por ciento



De los ministerios



De Bolivia están liderados por cochabambinos.



Solo 8 por ciento de los cargos en directivas camarales de Diputados y Senadores fueron alcanzados por personas oriundas del departamento.