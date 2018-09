Más activistas a huelga de hambre y marchas por 21F



14/09/2018 - 06:54:41

El Diario.- El dirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) orgánica, Tomás Candia, se sumó ayer a la huelga de hambre que realizan representantes de plataformas frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la ciudad de La Paz, donde exigen respeto al 21F.



La medida de protesta también recibió el respaldo del exmagistrado Gualberto Cusi, quien aseguró que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq) orgánico y otras organizaciones sociales apoyarán la protesta en busca de que el Órgano Electoral inhabilite la candidatura del presidente Evo Morales



“No queremos que este Gobierno sea reelecto, que no sea más presidente Evo Morales, porque los pueblos indígenas somos muy golpeados, que más le podemos decir si continua atropellándonos. Si vuelve este Gobierno los indígenas vamos a desaparecer”, aseveró Tomás Candia, presidente interino de la Cidob orgánica.



Recordó que los indígenas de tierras bajas sufrieron la peor represión de su historia por el solo hecho de defender la naturaleza y no se sienten representados por este gobierno por lo que los pueblos indígenas se oponen a la repostulación del Presidente.



“Hicimos dos marchas en defensa de la naturaleza, son siete años de Chaparina y lo tenemos en el corazón y no lo vamos a olvidar porque hemos sido reprimidos pero la unidad que vamos hacer con todos los sectores nos va dar fuerza y vamos a estar aquí luchando una vez más”, manifestó.



COMITÉ COCHABAMBINO



El activista de la plataforma “Todos Unidos” y miembro del Comité Cívico de Cochabamba, Henry Rojas, inició la huelga de hambre el lunes (10) con el objetivo de que se vayan sumando más sectores del país y exigir al TSE que no habilite al presidente Evo Morales.



“El TSE tiene la oportunidad de dar certidumbre a la población, no pueden habilitar al presidente Evo Morales ni al vicepresidente García porque es contra la Constitución”, dijo Rojas y agregó que ese es el principal motivo para la huelga de hambre que realizan.



La medida de presión, según Rojas se incrementará con el transcurso de los días hasta que el TSE atienda su demanda porque es la única entidad estatal que puede resolver este conflicto, darle certidumbre a la sociedad y recuperar la confianza de la población. “Aquí está el problema y aquí también está la solución”, dijo.



GUALBERTO CUSI



El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, anunció que se suman a las movilizaciones de las plataformas para evitar la repostulación de Evo Morales



“El 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano dijo No a la modificación del artículo 168, este referéndum es sagrado y de cumplimiento obligatorio para todos los Órganos del Estado, de ninguna manera puede pretender candidato. Y lo hemos dicho en el mundo indígena que sólo una vez pueden gobernar y él dice ser indígena y pisotea los principios de nosotros”, señaló.



Asimismo, advirtió que la Cidob y el Conamaq orgánicos han hecho una alianza para apelar al TSE, porque consideran que en el país podría “correr sangre”, por ese motivo solicitaron al TSE que se pronuncie sobre la inhabilitación del Presidente y Vicepresidente.



“En esa perspectiva nos hemos dirigido al TSE solicitando a las autoridades de ese Órgano se pronuncie inmediatamente la inhabilitación de los señores Juan Evo Morales y Álvaro García Linera, tanto de las primarias como de las elecciones generales 2019, porque presentimos que podría correr sangre del pueblo boliviano”, exteriorizó.