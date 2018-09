El MAS dice que fracasará convocatoria de plataformas del 21F para el 10 de octubre



13/09/2018 - 21:13:11

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, dijo el jueves que fracasará la convocatoria de las denominadas plataformas ciudadanas que defienden el referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) a un paro de actividades para el 10 de octubre próximo.



"Eso va ser un fracaso muchos de los políticos de derecha han insistido a muchos que salgan a las calles, pero nadie les hace caso, mientras el país viva en estabilidad económica y social la población no se va a movilizar por aspectos políticos, entonces nosotros podemos advertirles que esto va ser un fracaso, no va tener ningún éxito", dijo a la ABI.



El representante de las plataformas, Alejandro Reyes, convocó a la población a participar de un paro nacional en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales, la Ley de Organizaciones Políticas y en defensa del "21F".



"Convocamos a un paro nacional este 10 de octubre con todas las organizaciones vivas para el respeto de la democracia, las plataformas no van a apoyar a ningún partido político, en dictadura no elecciones, los partidos políticos de oposición han hecho mucho daño al país y este gobierno también todavía daremos lucha", dijo a los periodistas.



A contramano, Callejas señaló que se espera que esa movilización no busque confrontación con otros sectores sociales que se movilizarán en conmemoración de 36 años de recuperación de la democracia en Bolivia.



"Siempre han buscado convulsionar, la respuesta de nosotros siempre ha sido pacifica, entonces en octubre por más que insistan convulsionar el país nosotros nos vamos a mantener en nuestra pacificación de paz y de respeto de la democracia", remarcó.