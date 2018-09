Gonzalo Hermosa pide no votar por la derecha y respaldar a Morales para seguir con el progreso de Bolivia

13/09/2018 - 18:55:57

Capinota, (ABI).- El líder del conjunto folklórico "Los Kjarkas", Gonzalo Hermosa, pidió el jueves a los bolivianos no votar por los partidos de la derecha en las elecciones de 2019 y ratificar su respaldo al presidente Evo Morales, para continuar con el progreso de Bolivia.



Hermosa, quien semanas atrás admitió su admiración por el liderazgo de Morales tras ser atacado por sectores de oposición, aseguró que en Capinota, pueblo natal de "Los Kjarkas", toda la población votará por el primer mandatario.



"No se equivoquen, no tienen que apoyar a los partidos de derecha, aquí en Capinota todos vamos a votar para respaldar al hermano Evo, porque sólo así vamos a progresar queridos hermanos", dijo en un acto en el que Morales entregó una unidad educativa en esa región que lleva el nombre del afamado grupo.



El también compositor manifestó que gracias a la administración de Morales Bolivia tiene una "fuerte economía", que permite seguir creciendo, todo lo contrario, a lo que sucede en países vecinos y de la región, entre ellos, Argentina y Brasil.



"Evo está haciendo lo imposible por levantar una tierra que estaba dejada y era una de las tierras más atrasadas del globo terráqueo", afirmó el musico boliviano y dijo que Morales gobierna bien porque él "entiende al pueblo" y supo ser pobre.