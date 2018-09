Arce: Morales no necesita ganar la demanda marítima para contar con el apoyo del pueblo

13/09/2018 - 18:18:42

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, afirmó el jueves que el presidente Evo Morales no necesita ganar la demanda marítima para contar con el apoyo del pueblo y recordó que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó todas las elecciones con más del 54% de los votos.



Arce hizo alusión a las declaraciones del exmandatario y opositor Carlos Mesa, quien dijo que "ni ganando 200 veces la demanda marítima, podrá Morales ir a la reelección para los comicios de 2019".



"El presidente Evo no necesita de ninguna demanda marítima para ganar elecciones. El año 2005 hemos obtenido el 54 por ciento, el 2008 ha habido una ratificación con el 68 por ciento, en el referéndum revocatorio; el año 2009 se ha obtenido el resultado del 64 por ciento. Durante todos estos periodos electorales no ha habido el tema de la demanda marítima y se han ganado elecciones por amplio margen", sustentó.



En una entrevista con radio Panamericana, Arce lamentó que algunos opositores mezclen un asunto de Estado, como es la demanda marítima contra Chile, con temas de la política coyuntural.



"Este es un tema de Estado, este es un tema que hace a la vida a todos, los más de 10 millones de bolivianos que aspiramos y tenemos el firme deseo de que nuestro derecho (al mar) se cumpla", remarcó.



Bolivia instauró en 2013 una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.



La CIJ fijó para el próximo 1 de octubre la audiencia de lectura del fallo de la demanda marítima boliviana.