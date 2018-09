La respuesta de Selena Gomez al insulto de Stefano Gabbana



13/09/2018 - 16:03:18

Quien.- Fue en junio de este año, cuando el diseñador italiano Stefano Gabanna se vio envuelto en una nueva polémica, debido a que ofendió a Selena Gomez al llamarla "fea". Lo anterior sucedió en una publicación que la cuenta de Instagram de The Catwalk Italia , compartió en la que se observa a la cantante en 5 ocasiones portando diferentes vestidos rojos.





Selena se mantuvo al margen y no emitió ninguna declaración sobre el diseñador, hasta que durante New York Fashion Week, la intérprete de "Wolves" se dejó ver luciendo en su cabello un broche con letras que forman la palabra "Fea". Muchos tomaron esta parte de su look comno una respuesta a Stefano Gabanna.





Con la elección en el look de Selena, la cantante demuestra que tiene la piel gruesa para los comentarios negativos sobre su persona, además de que se toma las críticas como una broma.