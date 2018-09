La bochornosa acusación que diseñadora de joyería le hace a Sarah Jessica Parker



13/09/2018 - 16:01:17

Quien.- Sarah Jessica Parker atraviesa un momento complicado en su vida legal, pues una diseñadora de joyas la acusó de no haber regresado las piezas que le prestó para una sesión de fotos ocurrida a mediados de 2016.



La diseñadora Kat Florence asegura que la estrella de Sex and the City se quedó con varias joyas, valuadas en 150 mil dólares y por lo mismo, la demandó.



La historia ha dado un giro, pues Ira Schreck, abogado de Sarah Jessica aseguró a la revista Us Weekly que son falsas las acusaciones de Florence. “SJP estaba bajo contrato con Kat Florence, y se le pidió que se quedara con la joyería para que la pudiera usar en las alfombras rojas y otros eventos cuando fuera apropiado”, aseguró el abogado.



“ Sarah Jessica Parker es una de las personas más honestas y confiables que he conocido. Ella nunca se ha quedado ni se quedará con nada que le pertenezca a otra persona”.

De hecho, agregó el abogado, Sarah Jessica ha intentado devolver las joyas desde hace tiempo, “pero Kat Florence no parecía muy interesada en recuperarlas”.





Las joyas de la disputa son, entre otras, aretes valuados en 40 mil dólares y un anillo de 25 mil, que la actriz y la diseñadora acordaron quedarían en poder de Sarah Jessica durante dos meses, tiempo que duraba el contrato. Según la oficina de Kat Florence, nunca las devolvió, por lo que ahora buscan que compense su falta pagando 150 mil dólares.



Por su parte, el abogado de Kat Florence aseguró a la página Page Six : “Nuestra posición en este caso es que después de la sesión de fotos como parte del acuerdo, la señora Parker pidió quedarse personalmente con algunas de las piezas durante algunos meses para usarlas personalmente. Estuvimos de acuerdo y documentamos lo que ella dijo. Esto sucedió en marzo de 2016. Más de dos años después, la joyería jamás se nos regresó. Creemos que, como la señora Parker tiene las joyas desde 2016, debe pagarnos por ello”.

Es la historia de un desamor…



Los problemas entre la actriz y Florence no sólo tienen que ver con las joyas. Originalmente, la marca de joyería y Sarah Jessica se habían hecho socias para que ella promocionara la marca. Pero en abril de este año, la diseñadora también la demandó alegando que firmó un contrato por $7.5 millones de dólares para promover la marca, que la actriz no cumplió.



A su vez, Sarah Jessica Parker contrademandó en julio, asegurando que no le pagaron por los servicios acordados y que la casa Kat Florence seguía usando su imagen sin su permiso.



Lo que es un hecho, según el sitio Page Six, es que la empresa le pagó por adelantado $5 millones de dólares para usar su imagen y nombre para su colección Sarah Jessica Parker D- Flawless Diamond .





En el acuerdo, la estrella debía estar disponible para la inauguración de la boutique de la marca en Londres, a la que ella no asistió, provocando que el evento fuera cancelado.



De acuerdo con TMZ , una vez que habían establecido y firmado su acuerdo, la empresa hizo más peticiones fuera del contrato, como llevar a Kat a varios eventos y hacer 50 posteos al año en Instagram y asistir en un año a al menos, a 24 eventos de la marca.