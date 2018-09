Un hombre impide sentarse en un bus a una embarazada de ocho meses y ella le da una lección



13/09/2018 - 15:40:32

Actualidad.- Una mujer embarazada de ocho meses se sentó sobre la mano y el bolso de un hombre durante un trayecto en autobús en Londres luego de que el sujeto no quisera desocupar el último asiento que quedaba libre en ese momento, según relató la propia protagonista del incidente en su cuenta de Twitter la semana pasada.



"Y finalmente sucedió en mi octavo mes de embarazo: me acabo de sentar sobre la mano y el bolso de un hombre que no quiso quitarlos del último asiento libre en el autobús", escribió Brydie Lee-Kennedy en la red social. "Ahora estamos compartiendo un viaje muy silencioso", agregó.



Well it finally happened in my 8th month of pregnancy, I just sat on a man’s hand and bag when he wouldn’t move them off the last spare seat on the bus. We’re now sharing a very quiet ride.— Brydie Lee-Kennedy (@BrydieLK) 4 de septiembre de 2018



"Me preguntó cómo sería vivir en algún lugar con menos espíritu de los Juegos del Hambre en el transporte público", publicaba a continuación en otro mensaje.



Otras usuarias de Twitter compartieron anécdotas similares debajo de la publicación de Lee-Kennedy, que acumuló más de 17.500 "me gusta".



"Cuando estaba cerca del cuarto mes de embarazo, le pregunté a un hombre si me podía ceder su asiento en el tren" ya que "sentía náuseas" en ese momento, relató una tuitera. El sujeto le contestó: "Bueno, quieren igualdad, por lo tanto puedes estar parada", tras lo cual la fémina vomitó encima del pasajero y sus pertenencias. "La expresión de "shock" en su rostro fue gratificante", confesó.



"Cuando estaba embarazada de ocho meses, le dije a un hombre en un autobús que iba a dar a luz sobre sus pies si no me dejaba sentarme". En este caso, el sujeto sí se levantó, relató otra internauta.



Otro participante de la conversación, a su vez, expresó que "no siempre es posible reconocer" a las mujeres encinta "a primera vista", al igual que ocurre con las personas con alguna discapacidad física, aunque aclaró que "aquellos que piensan que ellos o sus pertenencias necesitan dos asientos son unos salvajes".