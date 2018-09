Rodríguez Veltzé: La demanda marítima es una política pública y no partidista

13/09/2018 - 12:48:57

La Paz, (ABI).- El agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), afirmó el jueves que la demanda marítima boliviana fue instaurada contra Chile, en ese alto tribunal de las Naciones Unidas, en el marco de una política pública y no partidista.



"Es una decisión política pública y no de política partidista, eso debe leerse con mucho cuidado. Es una decisión del poder Ejecutivo, de quien por constitución otorga al Presidente del Estado la atribución de conducir y definir la política exterior", dijo en una entrevista con la radio Patria Nueva.



Rodríguez Veltzé destacó que Morales, gestor e impulsor de esa demanda, haya usado su atribución constitucional para definir una línea de acción frente a Chile con el propósito de resolver el centenario diferendo marítimo por la vía judicial y pacífica.



"Hoy el mundo actual está regido por el derecho internacional y no admite el uso de fuerzas para encontrar soluciones en las diferencias", agregó el agente boliviano.



También resaltó la actitud del mandatario boliviano que el martes apuntó a una nueva relación constructiva y fraterna entre Bolivia y Chile una vez que la CIJ emita la sentencia del litigio por el mar, el próximo 1 de octubre.



Bolivia instauró en 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.



"Yo quiero destacar que la política de Bolivia es más bien de mirar ese tiempo de la sentencia, ese episodio, como un hito que debería llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de encontrar mejores tiempos con Chile", manifestó Rodríguez Veltzé.