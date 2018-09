Médicos advierten con protestas por defensa del profesional que operó a Sebastián



13/09/2018 - 12:46:37

La Razón.- Los médicos de Santa Cruz advirtieron con medidas de presión, como marchas y bloqueos, para salir en defensa de Róger M. B, el profesional que quitó el riñón equivocado al niño Sebastián. Aseguran que hay carencias en el sistema de salud y rechazan una posible ley de mala práctica médica.



Afiliados al Colegio Médico de Santa Cruz se reunirán este jueves para tratar el asunto y definir “cómo vamos a poyar a nuestro colega, qué cosas vamos a exigir, pero adelanto que vamos a salir, van a ver los mandiles en las calles, creo que va ser a nivel nacional”, anunció la vicepresidenta del Colegio Médico, Yolanda Ernst.



Róger M. B. fue enviado el miércoles a la cárcel cruceña de Palmasola tras la imputación por el delito de lesiones gravísimas a Sebastián, un niño de tres años al que le extirpó un riñón sano y no el que estaba comprometido por el cáncer.



“Todos los errores son por falta de personal, de todo el apoyo que hemos necesitado toda la vida. Nuestros bolsillos han estado siempre abiertos para suplir la ineficacia del Gobierno, de todos los que tienen que hacer las cosas bien hechas”, reclamó Ernst en una entrevista con la red PAT.



Sin embargo, admitió que “él se equivocó”. Un informe parcial de la auditoría médica revelado el miércoles estableció que el galeno incumplió varios protocolos, por ejemplo no usó una tomografía como referencia para la cirugía.



El niño de tres años recibe sesiones de hemodiálisis a falta de los dos riñones y una junta médica determinó que sea sometido a quimioterapia para frenar la metástasis del cáncer en el pulmón.



El caso ha desatado mucha polémica y ha resurgido el debate sobre la urgencia de una ley para normar la práctica de la medicina, un extremo que ha cuestionado el sector de los galenos.



El 15 de diciembre de 2017, el presidente Evo Morales promulgó un nuevo Código del Sistema Penal que consignaba sanciones a la denominada “mala praxis”, pero 42 días después, tras una seguidilla de protestas de médicos y otros sectores, el 26 de enero, la norma se abrogó.



Los profesionales en salud consideran que no es pertinente que los casos de negligencia sean tratados en la justicia ordinaria y han propuesto la conformación de otras instancias.



“Vamos a reunirnos y conversar. Hemos pedido el Instituto de Conciliación y Arbitraje, cuando eso funcione va a funcionar bien porque van a ser los pares, médicos, expertos de cada espacialidad” los que juzguen, dijo Ernst.