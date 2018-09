Gobierno instruye patrullaje en vía a Yungas y descarta que bloqueos logren la libertad de Gutiérrez



13/09/2018 - 12:43:38

La Razón.- El Gobierno instruyó a la Policía patrullajes constantes en vías hacia los Yungas para evitar nuevos bloqueos cocaleros y reiteró que la libertad del dirigente Franclin Gutiérrez está en manos de la Justicia, por lo que descartó que las movilizaciones vayan a lograr su libertad.



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que un bloqueo de al menos 30 cocalero en el sector denominado Yolosita fue levantado en un operativo policial que acabó con la detención de Hernán S. C., de 15 años; José Miguel S. C.; Clara S. M.; y Ximena M. T..



"Si este gurpo de personas 20 o 30, que son seguidores de Franclin Gutiérrez, se estan movilizando por su libertad es algo que no va a prosperar porque ningún grupo va a lograr su libertad en las calles, bloqueos y ejerciendo violencia sino con los conductos que establece la ley en las vías que correspodan", sostuvo en el programa nocturno del canal estatal "Hablemos Claro".



El lunes comenzó en Unduavi, lugar de acceso a Nor y Sud Yungas, un bloqueo de cocaleros que demanda la liberación de Gutiérrez, detenido en el penal de San Pedro de La Paz por la muerte del teniente de policía Daynor Sandoval durante tareas de erradicación en La Asunta, el 24 de agosto.



Quiroga precisó que aún restán como 200 hectáreas por erradicar en La Asunta, lugar donde la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) logró consensuar con 64 poblaciones para el ingreso de sus efectivos.



Además, para evitar los bloques un contigente de 190 efectivos policiales recorre la carretera La Paz - Yungas tanto en el día como en la noche.