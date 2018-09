¿Seguirá Mesa en la etapa post-Haya? Políticos polemizan



13/09/2018 - 12:39:53

El Día.- Carlos Mesa es el vocero de la causa marítima boliviana en el litigio contra Chile. A poco del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), políticos de oposición y oficialismo polemizaron sobre el rol que debería cumplir el exmandatario para la etapa post-Haya.



El diputado del MAS, Víctor Borda, planteó que se debería dejar sin efecto la vocería de la causa marítima, dado que el fallo está a poco más de dos semanas de ser emitido. Afirmó que, de ser positiva la sentencia para Bolivia, se necesitarán negociadores para tratar con Chile la salida soberana al mar.



Para Borda, se debería discutir si Mesa es un buen negociador. A su criterio, quienes cumplan esa labor deben ser conocedores del Derecho Internacional.



El diputado sostuvo que los historiadores -oficio que tiene Mesa- “pesan poco” en una negociación, y que en ese escenario se necesitaría de personas con más conocimientos fácticos y jurídicos.



De parte de la oposición, la diputada Rose Marie Sandoval afirmó que le encantaría que Carlos Mesa continúe en el rol de vocero en la etapa post-Haya, puesto que a su juicio el expresidente es un excelente comunicador.



No obstante, Sandoval manifestó que el Gobierno es miope y no pondrá a Mesa en ese rol. Preguntó si esa labor comunicativa la hará “Gringo” Gonzales o el canciller Diego Pary. “Hay que tener talla, hay que tener historia, conocimientos, no todo se hace por ser ‘tirasaco’ como espera este Gobierno”, agregó.



El diputado oficialista Elmar Callejas sostuvo que Mesa debe continuar vinculado a la labor de la demanda marítima, pero no con muchos funcionarios, en referencia a la decisión del Gobierno de cesar a los dos asistentes del exmandatario en la vocería del tema marítimo.



Callejas indicó que para la etapa post-Haya la atención se centrará en el diálogo, y que Mesa tendría que tener un rol distinto al que desempeñó durante el litigio.



El jefe de bancada de UD, diputado Gonzalo Barrientos, expresó que Mesa debe continuar como vocero en la defensa de la reivindicación marítima. Afirmó que este es un tema de Estado y se necesita del concurso de todos los que trabajaron acertadamente durante el juicio.



El diputado David Ramos, jefe de bancada del MAS, aseveró que en este momento no es relevante tocar el tema de Carlos Mesa, porque después de la sentencia de la CIJ se reformará el equipo multidisciplinario dedicado al tema y recién se evaluará el rol de vocero.