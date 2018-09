Encargado de negocios de EEUU visita el TSJ y magistrados piden apoyo en demanda marítima



Correo del Sur.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, solicitó este jueves el respaldo de Estados Unidos a la causa marítima de Bolivia en una reunión protocolar que sostuvo con el encargado de Negocios de ese país, Bruce Williamson, después de que ayer se conociera que el fallo de La Haya se revelará el 1 de octubre.



Revilla y la Sala Plena recibieron esta mañana por más de media hora al diplomático norteamericano en ambientes del TSJ en una reunión protocolar de información sobre la administración de justicia en Bolivia y de conocimiento de los ambientes de este edificio patrimonial.



“La causa marítima no tiene excluidos ni incluidos, le hemos hecho conocer de que no puede haber un Estado en el tiempo actual que no tenga un acceso soberano a la costa pacífica”, aseguró Revilla a los medios.



La autoridad señaló que el apoyo solicitado a Estados Unidos es bajo el principio de que la causa marítima no es una cuestión bilateral sino de convivencia de todo el planeta y que no puede haber derechos ganados con la fuerza como lo hizo Chile, que pretende consolidar ese derecho con el Tratado de 1904.