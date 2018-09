Repsol pide comisión, Palos Blancos intensifica el bloqueo



El País.- Persisten las medidas de presión que realizan dirigentes y desocupados en la comunidad de Palos Blancos de la provincia O’Connor, que este miércoles sumaron un punto de bloqueo más sin lograr la toma de la planta de operaciones del Campo Margarita ante la mediación policial. Desde Repsol se comunicóque la empresa ha acudido previamente a cinco reuniones, y en la última se determinó por unanimidad, la conformación de una comisión que debía reunirse en Tarija, por lo que la empresa oportunamente solicitó mediante una carta, que comuniquen el lugar, fecha y hora para la reunión de esta comisión, sin embargo aseguranque hasta la fecha no ha recibido respuesta.



Dirigentes y comunarios de Palos Blancos en la provincia O´Connor iniciaron el lunes un bloqueo en la vía de ingreso al Campo Margarita, medida que advierten es la primera de otras que apuntan a intensificar la protesta, ya que aseguran que no han logrado una respuesta a sus exigencias de puestos laborales planteadas a la empresa operadora Repsol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), respaldados en la Ley de Hidrocarburos 3058 o la Ley de Promoción del Empleo Departamental 066, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), que hablan de priorizar la contratación de mano de obra local.



Al cierre de esta edición, el presidente de la Asociación de Desocupados de Palos Blancos, Camilo Zenteno, informó que además del bloqueo en la ruta de ingreso procedieron a instalar un segundo punto de bloqueo a la altura de la planta del Campo Margarita. Consultado sobre la toma de las instalaciones que se había anunciado, explicó que esta medida sigue en pie y esperan en las próximas horas se sumen más personas a fortalecer la medida de presión.



“Estamos yendo por pasos, el siguiente es la toma de la Planta porque es un abuso que una empresa que no es boliviana, que es extranjera,no respete nuestras leyes y lo que promete en su ficha ambiental, como las buenas relaciones, la creación de proyectos concurrentes, el trabajo para la gente, no están cumpliendo nada y el Gobierno lo debe saber. Esto es indefinido hasta que ellos se sienten en la mesa de diálogo. Ahora dicen que no hay fuentes de trabajo, será para los de aquí porque ahí trabajan como 500 personas de afuera, por eso pedimos a las autoridades que intervengan, investiguen si se cumplen las leyes”, manifestó Zenteno.



Al respecto, el asambleísta de O´Connor, Abel Guzmán, expresó que la situación se torna tensa y las autoridades ven con mucha preocupación esto porque han sido parte de las reuniones previas, un trabajo que señaló, no ha llevado a buen camino yanunció que de manera formal se está tomado contacto con presidencia de YPFB para generar un espacio de diálogo y se pueda responder al pliego petitorio de Palos Blancos.



“Estamos esperando que puedan dialogar, ellos están organizándose por turnos de de aproximadamente una 60 personas para la noche y para el día, de no haber respuesta aquí hay una tendencia a sumar gente ya que de Entre Ríos se estarían sumando en las próximas horas. Lamentamos que las empresas petroleras en la provincia solamente operan en la explotación y que no haya el flujo económico que garantice poder trabajar, imagínense ellos estando en el lugar del que salen los recursos que generan trabajos para otras personas”, opinó el asambleísta.



Aproximadamente a horas 19.00 de ayer, Repsol Bolivia remitió un comunicado a este medio donde ratifica su voluntad de diálogo y reitera que ha atendido las diferentes solicitudes de reunión y el pedido de información realizados por los dirigentes de Palos Blancos, a quienes de manera reiterada se les ha explicado los mecanismos de contratación de la mano de obra local.



“Cabe destacar que la empresa ha acudido a cinco reuniones y en la última se determinó por unanimidad de la Asamblea, la conformación de una comisión que debía reunirse en Tarija. La compañía oportunamente solicitó, mediante una carta, que comuniquen el lugar, fecha y hora para la reunión de esta comisión. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta. En las últimas horas la empresa ha reiterado su voluntad de diálogo a través de una nueva nota en la que también ratifica que cumple con las normas vigentes en el país y desmiente que existan deudas de Repsol con proveedores de servicios locales, como lo señalaron los dirigentes”, expone la misiva.



Repsol: Habrá empleo si hay nuevos proyectos



Según Repsol a la fecha, el número de personas locales contratadas es de 172. En este grupo se considera a las personas de las comunidades del área de influencia directa y de otras regiones del departamento de Tarija.



Además, Repsol Bolivia asegura que en sus operaciones impulsa la contratación de proveedores locales para diferentes servicios, a lo que se suma el desarrollo y apoyo a proyectos productivos que generan fuentes adicionales de ingreso para las comunidades del área de influencia directa.



“Esto se ha explicado en los diferentes encuentros con la dirigencia de Palos Blancos, haciendo énfasis en que no es posible ofrecer más fuentes de empleo. No obstante, si se inician nuevos proyectos en la zona, se informará oportunamente a las autoridades y dirigentes como siempre se ha hecho y siguiendo, como se explicó anteriormente, el modelo de “onda expansiva”.