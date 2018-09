Henry Cavill publica enigmático video sobre su futuro como Superman

13/09/2018 - 12:17:15

El Comercio.- El actor británico Henry Cavill --conocido internacionalmente por interpretar a Superman en la pantalla grande-- rompió, mediante un curioso video publicado en Instagram, su silencio en torno a la estabilidad de su personaje (y de él mismo) en la franquicia que maneja DC.



Como se recuerda, The Hollywood Reporter informó muy temprano el miércoles que el artista de 35 años de edad no volvería a vestirse la capa del "hombre de acero".



Según dicha publicación, Warner Bros habría puesto punto final al nexo entre Cavil y Superman, a quien interpretó en "Man of Steel" (2013), "Batman v. Superman" (2016) y "Justice League" (2017).



Pese a esto, la agente del británico fue muy clara desmintiendo esta versión. "Estén tranquilos, la capa sigue estando en su armario. Warner ha sido y sigue siendo nuestro colaborador mientras se desarrolla el Universo DC. WB lanzará un comunicado hoy por la tarde", dijo en Twitter.



PUBLICA CURIOSO VIDEO



Pero ahí no quedó todo. La tarde del miércoles Henry Cavill usó su cuenta de Instagram --red social donde tiene seis millones de seguidores-- para echar por los suelos (muy a su estilo) el rumor.



A través de un clip cuyo fondo musical es un vals clásico entonado por mascotas, el actor muestra una figurita de Superman que eleva y luego guarda. "Hoy fue un gran día", escribió en la leyenda de la grabación.



En su primera hora el video tenía más de 330 mil reproducciones en la cuenta de Instagram de Cavill, a quien muchos le preguntaban: ¿Qué significa ese viral?



Para muchos, sin embargo, la publicación multimedia deja en claro que todo sigue normal entre Warner y Cavill.



http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> Ver esta publicación en Instagram Today was exciting #Superman Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill) el 12 Sep, 2018 a las 4:23 PDT