Jaime Bayly: El papa Franciso no habla sobre la adictadura venezolana porque simpatiza con Maduro ZONA MULTIMEDIA

13/09/2018 - 12:13:15

El Comercio.- El periodista peruano Jaime Bayly criticó al líder de la iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio (papa Francisco), por presuntamente no ser tajante al hablar sobre la situación que afronta Venezuela. Sus declaraciones están alojadas en YouTube.



En la última edición de su programa en la TV estadounidense, el autor de novelas como "Yo amo a mi mami" o "Los últimos días de la prensa" dijo creer que el Sumo Pontífice tiene cierta simpatía por el mandatario latinoamericano.



"Lo que ocurre en Venezuela es una catástrofe humanitaria colosal y sin precedentes en décadas en América. Por eso el Papa, que es de izquierda, peronista, jesuita y le tiene simpatía a Maduro --lo cual es una lástima-- no ha hablado claro sobre la dictadura venezolana, calla en siete idiomas incluyendo el latín", manifestó la noche del miércoles en Mega TV.



El Papa Francisco conversó el miércoles durante casi dos horas con obispos venezolanos en Roma. Ellos le llevaron su posición sobre la situación que atraviesa su país.



"¿Es mucho pedirle al Papa que diga que Venezuela es una dictadura? Por lo visto, sí. ¿Es mucho pedirle que pida que se restauren las libertades y la democracia allí? Aparentemente, sí. El Papa no lo ha dicho, no lo quiere decir y no lo hará. ¿Por qué? Creo que porque es jesuita, filo peronista, detesta a Macri, a Piñera, y cuando le hablan de Cristina Kirchner sonríe extrañamente. Bueno, así son las cosas", concluyó el mediático periodista en el clip de YouTube que acompaña esta nota.



En el inicio de su programa del miércoles, Jaime Bayly habló sobre el viaje que Nicolás Maduro --presidente de Venezuela-- hizo rumbo a China. En su opinión, va a "hincarse de rodillas" para pedirle más dinero a un régimen al que ya le debe mucho dinero.



"El único efectivo que recibe Venezuela ahora es el de las refinerías estadounidenses que le compran petróleo", finalizó.